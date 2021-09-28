Havaalanı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Havaalanı kelimesinin doğru yazımı..

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Özellikle Havaalanı kelimesi içerisinde iki tane sesli harf yan yana gelir. Bu sebepten dolayı hem okunuşu hem de yazın üzerinden birtakım hatalar meydana gelebilmektedir.



Havaalanı Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Havaalanı’ şeklinde bitişik yazılmış halidir. Bu şekilde kendi başına bir anlam elde eder ve kullanılır. Hava araçlarının kalkması ve inmesi konusunda kullanılan alan havaalanı olarak bilinmektedir.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit bu kelime bitişik şekilde yazılmakta ve kullanılmaktadır.



Havaalanı (Doğru)



Hava alanı (Yanlış)



Havaalanı Kelimesinin Doğru Yazımı



Günlük yaşamda değişik yerlerde kullanırken bu kelime bitişik olarak yazılmalıdır. Eğer ayrı yazılır ise hem yazım hatası olur hem de farklı bir anda ortaya çıkar. O yüzden bitişik şekilde tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirilebilir.