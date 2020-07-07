Havaalanı gibi okul bahçesi

Bahçesinde yolcu uçağı bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne hibe edilen F-4 savaş uçağı Antalya'ya getirildi. Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağı, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığından yüklenerek üç tırla Antalya'ya taşındı. Yedi gün boyunca yapılacak birleştirme işleminin ardından okulun bahçesinde sergilenmeye başlanacak. Okulun öğrencileri, uygulamalı derslerini uçakta gerçekleştirecek.

Okul Müdürü Haldun Çevik, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Çevik, okullarına üç yıl önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Boeing 737-400 Classic tipi yolcu uçağının kazandırıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu uçağımız da 30 yılı aşkın bir süre Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde uçmuş. Yaklaşık dört yıl önce uçuş ömrünü tamamladığı için Eskişehir Hava İkmal Bakım Komutanlığına çekilmiş. Yaptığımız yazışmalar neticesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının emriyle uçağımız bize hibe edildi. Uçağı, Eskişehir'den üç tır ve altı saatlik yolculukla Antalya'ya getirdik. Okulumuz günden güne bir açık hava müzesine dönüşüyor. Bahçeye koymak istediğimiz helikopterle ilgili yazışmalar devam ediyor. F-4 savaş uçağının iniş takımları ve motor gövdesi tamamen orijinal. Öğrencilerimiz, uçak öğretmenleriyle beraber derslerde bire bir uygulamalı olarak ders işleyecek. Uygulamalı eğitimde, dünyada sayılı okullardan biri olacağız."