Hava yolu nasıl yazılır? Hava yolu kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bir ulaşım noktası olması ile beraber havayolu günlük yaşamda da kelime olarak çok fazla kullanılmaktadır. Ancak yazılış açısından hata yapılan yaygın sözcük grupları içerisinde geldiğini de ifade etmek mümkün.

Hava Yolu Nasıl Yazılır?

Merak edilen kelime gruplarından biri olarak hava yolu gelmektedir. Bu sözcük grubunun doğru şekilde yazılışı ise, ‘Hava yolu’ şeklinde ayrı yazılmasıdır. Yazım kurallarına riayet etmek suretiyle tek başına veya cümle içerisinde bu şekilde kullanmak mümkün.

Hava Yolu Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Türkçede kelime gruplarını doğru şekilde yazabilmek için ayrı veya bitişik olup olmadığını anlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu'na göre bakıldığı vakit, bu sözcüğün karşılığı, ‘Hava yolu’ şeklinde ayrı yazılması öne çıkıyor. Bir araya geldiği zaman da kendi anlamda üzerinden kullanılan bu iki sözcük ulaşım araçlarının konumlandığı noktayı göstermektedir. Aynı zamanda günlük yaşamda en çok kullanılan ulaşım noktaları içerisinde yer aldığını ifade etmek gerekir.

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‘’Onlar şehre hava yolu ile gidecekler.’’

Görüldüğü gibi bu şekilde tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.