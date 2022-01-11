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Hava saf madde midir yoksa bir karışım mıdır?

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Hava saf madde midir yoksa bir karışım mıdır

Saf maddeler ile beraber karışımların kendine has belli özellikleri bulunur. Bu özellikler üzerinden birbirlerinden ayrıldıklarını söylemek mümkün. Peki hava saf madde midir yoksa bir karışım mıdır tüm detayları ile derledik.

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Dünyadaki her canlı için hava en önemli unsur olarak öne çıkar. Aynı zamanda havanın saf bir madde olup olmadığı da merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

Hava Saf Madde midir Yoksa Bir Karışım mıdır?

Bir maddenin saf olabilmesi için her noktasında aynı yapıyı göstermesi gerekir. Ancak bu durum hava üzerinde geçerli değildir. Yani içerisinde değişik oranlar ve yüzdeler üzerinden mi maddeler bulunur. Bu sebepten dolayı hava saf madde değildir. Daha çok havanın bir karışım olduğunu söylemek mümkün.

Hava Saf Madde midir?

Hava içerisinde birçok değişik madde bulundurmaktadır. Bu doğru da %21 oksijen ile beraber %78 azot bulundurur. Aynı zamanda az miktarda azot ile beraber karbondioksit olduğunu söylemek mümkün. Tüm unsurlar birbirlerinden farklı maddeler oldukları için ise havanın saf madde olmadığını ifade etmek gerekir. Bu bağlamda hava bir karışımdır.

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