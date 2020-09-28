Hava Kirliliği nedir ve nasıl oluşur? Hava Kirliliği nedenleri ve nasıl önlenir çözüm yolları

Hava kirliliği tün dünyayı olumsuz olarak etkilemektedir. Pek çok canlı bu sebeple ölmekte ya da nesillerinin tükenmesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle bu sorunun ciddiye alınması ve farkındalık oluşturulması oldukça önemlidir.

Hava Kirliliği Nedir ve Nasıl Oluşur?

Hava kirlilikleri insan ve hayvanların hayatlarını oldukça olumsuz bir şekilde etkiler. Bu sebeple önüne geçilmesi oldukça elzemdir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu alanlarda insan ve hayvanların yaşaması oldukça zordur. Başta solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere pek çok sıkıntı ortaya çıkabilmektedir.

Hava kirliliklerinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunların başlıca sebepleri arasında ise teknolojinin gelişmesi ile otomobillerin hayatımıza girmesi ve sanayi kuruluşları yer almaktadır. Kullanmış olduğumuz otomobillerin egzoz dumanları, sanayi kuruluşlarının bacalarından çevreye yayılan dumanlar, kırsal kesimlerde yakıt olarak kullanılan fosil yakıtlar sebebi ile hava kirlilikleri oluşur.

Hava kirliliğinin fazla olduğu alanlarda insanlar ve hayvanlar olumsuz olarak etkilenir. Genelde böyle bölgelerde insanlarda solunum yolu rahatsızlıkları baş gösterir. Hava kirliliklerinden en çok akciğerler olumsuz bir şekilde etkilenir. Akciğer kanseri, KOAH, alt solunum yolu rahatsızlıkları hava kirliliği sebebi ile oluşmaktadır.

Hava Kirliliği Nedenleri ve Nasıl Önlenir Çözüm Yolları

Hava içerisinde %78 oranında azot, %21 oranında oksijen ve %1 oranında ise değişik gazlar ile su buharı bulunur. Zararlı maddelerin çoğalarak hava bileşiminin bozulmasına sebep olmasına hava kirliliği ismi verilmektedir. Hava kirlilikleri ekolojik dengenin bozulmasına neden olur bu sebeple de pek çok canlı türü zarar görür.

Hava kirliliğinin pek çok sebebi vardır. Nüfusun hızlı bir şekilde artması, çarpık kentleşme, tarım ilaçları, kimyasal kullanımının artması hava kirliliklerine sebep olmaktadır. Bunun yanında otomobillerden çıkan egzoz gazları ile fabrika bacalarından çıkan dumanlar da hava kirliliğine neden olur.

Havanın günden güne kirlenmesi insanlık için de pek çok felaketlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İklimlerde değişiklik yaşanması, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması bu sorunlardan yalnızca bir kaçıdır.

Bunun yanında hava kirliliği nedeni ile hastalıklar artmakta, kükürtdioksitin artması nedeni ile yeşil alanlar ve ormanlar zarar görmektedir. Karbondioksitin artması ile de küresel ısınma sorunu ile karşı karşıya kalmaktayız.

Hava Kirliliğini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler?

Hava kirliliğinin önüne geçilmesi adına ilk yapılması gereken bilinçli nesillerin yetişmesini sağlamaktır. Çocukları bu konuda eğitmek ve bilinçlendirmek ileride hava kirliliği konusunda hassas bireylerin yetişmesine sebep olur.

Evlerde kullanılan ve evi ısıtmaya yarayan kömürlerin düşük kalorili olanları satın alınmalıdır. Yeni yapılan evlerde ise merkezi ısıtmaya ağırlık verilmelidir.

Soba kullanılan evlerde düzenli bir şekilde bacaların temizlenmesi de çok önemlidir.

Mümkün olduğunca özel araç kullanımının azaltılması gerekir. Bunun yanında araçlarda bulunan egzoz borularında filtre bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir.

Sanayi bölgelerinin yaşam alanları dışında kurulması çok önemlidir.

Fabrika bacalarında çıkan dumanları bir nebze olsun hafifletmek adına bu bacalarda filtre kullanılması çok önemlidir. Bunun yanında fabrikaların doğal gaz kullanmaya özen göstermesi de gerekir.

Hava kirliliğinin önlenmesi için önemli olan konulardan biri de yeşil alanların ve ormanların çoğaltılmasıdır. Bu nedenle de ağaç dikimi teşvik edilmeli, yeşil alanlar korunmalıdır.

Hava kirliliğinin en önemli sebebi insanlardır. İnsanların yaşama şartlarının değişmesi ile hava kirlilikleri ortaya çıkmıştır. Fakat yine bu kirlilikten en çok insanlar etkilenmektedir. Bu sebeple de gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir.