Hava Durumu Nedir? Hava Durumu Nasıl Öğrenilir?

İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar gün içerisinde yapmaları gereken iş ve işlemleri bir plan çerçevesinde yapmaya dikkat etmişlerdir. Bu planlarının arasında bir sonraki günün hava durum tahminleri de bulunmuştur. Çünkü bazen bazı işlerin yapımı sırasında hava durumunun seyri oldukça önemlidir. Hava durumu hayatın şartları açısından belirleyici bir özelliktir.

Hava Durumu Nedir?

Hava durumu, atmosfer tabakasında gerçekleşen ve kısa zamanda değişkenlik gösteren hava olayıdır. Havanın belirli bir anda, belirli bir bölgedeki son haline hava durumu diyebiliriz. Hava durumu her bölgede değişkenlikler gösterebilir. Bunun nedeni hava olaylarının atmosferin her bir noktasında farklı bir şekilde gelişmesindendir.

Hava durumu gökyüzünde bulunan nem, güneş, bulut, rüzgâr gibi kavramları ifade eder. Çeşitli hava durumları vardır. Bunlar güneşli, yağışlı, karlı, bulutlu ve açık gibi şekilleridir. Hava durumunu meteoroloji bilimi aracılığıyla inceleyebilir ve tahminlerde bulunabiliriz. Meteoroloji atmosfer bilimi anlamına gelmektedir. Yunanca “Meteoron” kelimesinden dilimize geçmiştir. Anlamı ise gökyüzünde olan olaylar olarak ifade edilebilir.

Hava Durumu Nasıl Öğrenilir?

Hava durumu tahmine dayalı olarak öğrenilir. Ancak bu tahmin öyle kafamıza göre uydurabileceğimiz türden bir tahmin değildir. Bu tahminler belirli bir bölge, ülke ya da şehirde belirli bir zaman dilimi içerisinde görülebilecek hava olaylarının gözlemlenmesi sonucu, nesnel ya da objektif yöntemlerle öngörme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Hava tahminlerine aşamalı bir şekilde ulaşılır. Bu aşamalar gözlem, analiz ve tahmin şeklindedir.

Gözlem: Radar ve uydu görüntüleri, yer ve gemi gözlemleri, atmosfer gözlemleri, meteorolojik istasyon verileri ürünlerine dayalı bir şekilde gözlemler gerçekleştirilir.

Analiz: Gözlem yöntemleriyle elde edilen tüm bulgu ve veriler haritalara işlenir. Bu haritaların rüzgâr, sıcaklık, nem, yükseklik, basınç, kontur, izoterm, izoteks ve jet akışları gibi parametreleri vardır ve bu parametreler hava olaylarının bilgilerini içermektedir. Yapılan tüm analizler neticesinde çeşitli denklemler ve matematiksel işlemler yapılarak, gelecek hava durumları sayısal ifadelerle gösterilir.

Tahmin: Bu sahada yapılan gözlem ve analizler son bir kez bütün uzmanlar tarafından gözden geçirilir, son tahminler raporlar şeklinde belirlenir ve hava durumları öğrenilmiş olunur.