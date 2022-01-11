Hava alanı nasıl yazılır? Hava alanı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Havaalanı sözcüğü, içerik olarak hava araçları trafiğinin yönetim alanını ifade etmektedir. Türk Dil Kurumu kaynaklarında ayrı yazıldığı zaman sözcüklerden biri ya da ikisi birden anlam düşüklüğü ya da farklılığına neden oluyorsa yanlış demektir. Havaalanı da sadece biridir.

Hava Alanı Yazılım şekli

Havaalanı, uçakların iniş ve kalkışlarını düzenleyen özel donanımlı yer demektir. Havaalanı özel düzeneklerle donatılarak konumlandırılmaktadır. Havaalanı karada ya da suda kurulabilmekte olup, hava araçlarının hepsi veya bir kısmının idare edilmesi sağlanmaktadır. Bu durumda havaalanı sözcüğünün yazılış şekli pek çok kişi tarafından ayrı mı, bitişik mi yazılması gerektiği düşünülmektedir. TDK kayıtları doğru kaynak olarak kabul edilmekte olup, havaalanı sözcüğünün bitişik yazılması gerektiği görülmektedir. Örnek verilecek olursa; Uçağın rötar yapmasından dolayı havaalanında fazla zaman kaybettim.

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Havaalanı Kelimesinin Doğrusu

Havaalanı'nın hava araçları trafik yönetim sahası olduğu bilinmektedir. TDK kayıtları uyarınca doğru yazılım şeklini öğrenerek kullanılması gerekmektedir. Pek çok kez hava alanı olarak yanlış yazılmaktadır. Halbuki; doğru şekli havaalanı şeklinde bitişik yazılmasıdır. Doğru kaynaklardan yararlanarak yazım yanlışlarından kurtulabilmek mümkündür.