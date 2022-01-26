Hatta nasıl yazılır? Hatta kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Hatta kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, neredeyse her konuşmada, diyalogda ve yazıda geçen bir kelimedir.

Hatta Nasıl Yazılır?

Hatta kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan ve karşımıza çıkan kelimeler arasında yer alır. Hatta kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. TDK’ya göre hatta kelimesi ise; hem de, bile anlamına gelir. Diğer tanımıyla da bu kelime üstelik ayrıca anlamına gelir. HTta kelimesi genellikle cümle içinde sıkça kullanılır. Dilimizde bu kelimenin doğru yazılış biçimi ise, “hatta” şeklindedir.

Hatta Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde hatta kelimesi çok sık kullanılıyor. Bile, hem de, üstelik anlamında da sıkça kullanılan bu kelimenin TDK’ya göre doğru yazılışı ise, “hatta” şeklindedir. Bu kelime, hem diyaloglarda hem yazışmalarda hem de yazılı ve görsel basında sıkça karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de doğru yazılışını bilmek gerekiyor.

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Yazım yanlışlarını önlemek için sık kullanılan kelimelerin doğru yazılış şekillerini bilmek ve bunlara dikkat etmek gerekir. Hatta kelimesi, daha çok ayrıca, üstelik, bir de anlamlarında sıkça kullanılıyor. Arapça kökenli bu kelime dilimizde uzun yıllardır kullanılıyor.