Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Hatırlamanın zıt anlamlısı nedir? Hatırlamak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#Eğitim#Sözlük#Hatırlamanın Zıt Anlamlısı Nedir
Hatırlamanın zıt anlamlısı nedir Hatırlamak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Araştırılan her bir kelimenin zıt anlamı bulunuyor. Türkçe dilinde yer alan sözcüklere anlam bakımından zıt alan birçok kelime çeşidi vardır. Hatırlamak kelimesi de, zıt anlamlara sahip olan bir kelimedir. Hatırlamak kelimesine anlam bakımından zıt olan tüm kelimeler kişilerce öğrenilmek isteniyor. Hatırlamanın zıt anlamlısı nedir? Hatırlamak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Hatırlamak sözcüğü günümüzde iletişim esnasında kullanılan bir kelimedir. Sık kullanılmasıyla bilinen hatırlama kelimesi, unutmak kelimesinin zıt anlamlısı olarak biliniyor.

 Hatırlamanın Zıt Anlamlısı Nedir?

 İnternet sitelerinin önemi günümüzde oldukça büyüktür. Bireyler herhangi bir sözcüğü internet sitelerinde bularak bilgi sahibi olabiliyor. En çok araştırılan zıt anlamları konusuyla ilgili de bilgi sahibi olmak mümkündür. Hatırlamak kelimesinin zıt anlamlısı, unutmak kelimesidir.

 Hatırlamak Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Sözcükler anlam bakımından araştırılarak daha detaylı bilgilere ulaşmak isteniyor. Bireylerin merak ettiği sözcüklerle alakalı yapılan araştırmalar bulunuyor. Hatırlamak kelimesinin zıt anlamlarını öğrenmenin birçok yolu bulunuyor. Hatırlamak kelimesine zıt olan kelimelerden birisi de, unutmak kelimesidir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Sözlük#Hatırlamanın Zıt Anlamlısı Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski