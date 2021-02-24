Hatır İçin Çiğ Tavuk Yenir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bizim için önemli olan kişileri kırmamak öncelikli gördüğümüz davranış şekillerinden birisi olmaktadır. Ne yazık ki bazıları bizlerden yapmamız güç olan şeydir istemektedirler. İşte bu durumlarda "hatır için çiğ tavuk yemek" atasözünün kullanmaktayız.

Hatır İçin Çiğ Tavuk Yemek Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre "hatır için çiğ tavuk yemek" atasözünün anlamı; çevremizdeki herhangi bir kişiyi gücendirmek ya da küstürmemek adına bizden istedikleri şeyleri yapmak demektir. Ancak buradaki önemli kıstas bizden istedikleri şeylerin genellikle yapmamız zor olan şeyler olmasıdır. Bizden istedikleri şeylerin zorluğunu bilip bilmemeleri önemli değildir.

Hatır İçin Çiğ Tavuk Yemek Atasözünün Cümle İçerisinde Örnek Kullanımı

Yüksekten korktuğumu bilmeyen arkadaşım birlikte bungee jumping yapmayı teklif edince, onu kırmamak için hatır için çiğ tavuk yedim ve teklifini kabul ettim.