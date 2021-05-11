Hatay'ın alan kodu kaçtır? Hatay telefon kodu hakkında bilgi

Şehirlerin alan kodları oldukça önem arz eden ve şehirden şehre farklılık gösteren kodlardır. Her şehrin bir alan kodu bulunur ve numaralardan önce bu alan kodu yazılır. Aksi halde arama yapamazsınız. Merak edenler için Hatay'ın alan kodunu sizlerle paylaştık.

Hatay'ın Alan Kodu Kaçtır?

Hatay ili Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde bulunan ve yemekleri ile meşhur olan bir yerdir. Özellikle künefesi oldukça meşhurdur. Bu güzel şehrin alan kodu ise 0326 şeklindedir. Hatay'a sabit bir numarayı aramak isteyenler mutlaka başına 0326 eklemelidir. Aksi halde aradığınız numaraya ulaşma şansınız yoktur. Bunun için alan kodlarını mutlaka öğrenin.

Sizi 0326 alan kodu ile bir numara ararsa eğer aklınıza hemen Hatay işi gelsin. Bu şehrin sınırları içerisinde kullanılan alan kodu 0326 olarak bilinmelidir. Ayrıca Hatay'a ait olan tüm ilçelerde alan kodu 0326 ile başlamaktadır. Her şehre özel verilen bu alan kodları sayesinde büyük bir kolaylık olmaktadır. Şehirler karışmadan alan kodları tuşlanabilir. Bu sayede hangi şehir için hangi kodu kullanacağınızı önceden bilmiş oluruz. Aynı zamanda telefonunuza 0326 ile başlayan bir arama gelirse buranın Hatay olduğunu unutmazsınız.