Hatay’dan İstanbul’a çifte başarı öyküsü

Özgül Tanış, TIR şoförü bir baba ile ev kadını bir annenin kızıydı. Küçüklüğünden beri doktor olmak istiyordu. Hatay Fen Lisesi’sinde yatılı okurken, ‘Tut Elimi’ isimli bir kardeş okul projesinde ortaokul öğrencisi Semra Kılınç’la tanıştı. Semra, Altınözü ilçesinin Çetenli köyünde oturuyordu. Gündüz okula gidiyor, köye dönünce ailesine bahçe işlerine yardım ediyordu. Hukuk fakültesine gitme hayalleri kuruyordu. İki kız arasındaki abla-kardeş ilişkisi bir daha da hiç kopmadı.

VALİZLİKTEN TIP FAKÜLTESİNE

Okulun yurdunda, valizliğe koyulan bir masa ve sandalye üzerinde sabahlara kadar ders çalışan Özgül Tanış, 4 yıl önce tıp fakültesini kazandı. Ancak ailesinin maddi durumu başka bir şehirde okula gönderecek kadar iyi değildi. Özgül Tanış öğretmenleri sayesinde Anadolu Bursiyerleri programına başvurdu ve kabul edildi. Astra Zeneca’nın desteğiyle Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tam burslu olarak kabul edildi. Özgül o anlarda yanında olamayan babasıyla olan bir hatırasını şöyle anlattı: “Anadolu Bursiyerleri programına kabul edildiğimi öğrenince hemen babamı aradım. TIR şoförü olduğu için yanımızda yoktu. Aracını yol kenarına çekip uzun uzun ağladığını hep anlatır. Bu programla hayatımız değişti. İnsanların hâlâ karşılıksız iyilik yaptığını görmek beni geleceğe dair çok umutlandırıyor. Biz de hepimiz mezun olduğumuzda bir çocuk okutmak, onun hayatına dokunmak istiyoruz.”

KARDEŞİNİ UNUTMADI

Anneannesinin alzheimer hastalığı nedeniyle nöroloji alanında ihtisas yapmak ve insanların hayatını değiştirmek isteyen Özgül, aslında ‘kardeşim’ dediği Semra’nın hayatını şimdiden değiştirdi. Özgül Tanış’ın liseyi yatılı okumasından, ardından üniversiteyi kazanmasından çok etkilenen Semra Kılınç da Hatay’daki Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’ni yatılı olarak okudu. Pandemi nedeniyle evine dönmek zorunda kalınca, üniversite sınavına kalan son günlerini gündüz annesine yardım ederek, sonra da sabaha kadar ders çalışarak geçirdi. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Özgül Tanış’ın da desteğiyle Anadolu Bursiyerleri programından Ekol Lojistik bursuyla üniversiteye kayıt yaptırdı.