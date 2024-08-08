Hatay’da üniversiteler yüz yüze eğitime geçiyor

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Hatay’da 6 Şubat Depremleri nedeniyle online eğitim veren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yeni dönemde bazı bölümlerinde online eğitimi sürdüreceğini, İskenderun Teknik Üniversitesi ise 7 Ekim itibarıyla tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu. MKÜ’den yayınlanan bilgiye göre, “Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, İlahiyat, Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Tayfur Ata Sökmen Tıp ve Veteriner Fakülteleri, Antakya Devlet Konservatuvarı, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sanat ve Tasarım, Hatay Sağlık Hizmetleri ve Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının tüm sınıflarında; Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Spor Bilimleri ve Ziraat Fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarında eğitimin ve öğretim sürecinin yüz yüze yürütülmesine, Fen-Edebiyat Fakültesinin tüm sınıflarında, Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Spor Bilimleri ve Ziraat Fakültelerinin 1. ve 2. sınıflarında, Yabancı Diller Yüksekokulu, Altınözü Tarım Bilimleri, Antakya, Hassa, Kırıkhan, Samandağ ve Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının tüm sınıflarında eğitim ve öğretim sürecinin uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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İSTE’nin yayınladığı bilgiye göre, “Üniversitemizde 2024-2025 Güz Eğitim - Öğretim dönemine 7 Ekim 2024 tarihinde tüm bölümleri kapsayacak şekilde yüz yüze olarak başlanacaktır” açıklamasına yer verildi.