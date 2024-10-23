Hatay’da 3 okul açılışı...6 Şubat öncesinden fazla derslik

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Bakan Tekin, Hatay’ın Altınözü ilçesinde faaliyet yürüten İsa Mesih Son Zaman Azizler Kilisesi Vakfı tarafından yaptırılan Aşağıoba İlkokulu, Üzümdalı Şehit Mehmet Uçar İlk ve Ortaokulu ile Serinyol Necati Oflazoğlu Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı.

DERSLİK SAYISI YÜZDE 10 ARTACAK

Bakan Tekin törende yaptığı konuşmada depremde ağır kayıpların verildiğini anımsatarak şunları söyledi:

“11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla dersliğimiz olacak. Şu an 11 ilde bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 6 Şubat’ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız. Ayrıca Bakanlık olarak depremin yaralarını sarmak için sadece bina yapmadık. Bu çerçevede çocuklarımızın yaşadığı öğrenme kayıplarını telafi etmek ve psikolojik olarak destek olmak için bir dizi etkinlik yaptık. Son günlerde çok tartışma konusu olan; müfredat değişiklikleri de aslında bu konuyla çok yakından ilişkili. Çünkü bu bahsettiğimiz işleri sadece devlet ya da hükümet olarak gerçekleştirmedik. Bunları vatandaşlarımızla beraber yaptık. Bu dayanışma ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması için programımızda da çok güzel tedbirler aldık. Vatanseverlik ve dayanışma içinde olma duygusunun gelecek kuşaklarda artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Dünyanın neresinde bir felaketle karşı karşıya kalan birileri olsa ‘Türkler bize mutlaka yardım gönderecek’ felsefesini yerleştirdik. Dolayısıyla 6 Şubat sonrası dünyada Türk milletini seven, beraber hareket etmek isteyen çok sayıda uluslararası dostumuzla 6 Şubat’ın yaralarını sarmak için çaba sarf ettik.”

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BİN 632 YENİ DERSLİK

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da deprem öncesi var olan bin 604 eğitim kurumundan 210’unun yıkıldığını hatırlatarak, “Orta hasar alan 180 eğitim kurumumuzdan 141’inde güçlendirme kararı çıktı. Bu okullarımızın güçlendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca az hasar alan eğitim kurumlarımızda yürüttüğümüz bakım onarım çalışmaları kapsamında, 6 Şubat’tan bugüne 517 okulumuzun yani 7 bin 430 dersliğimizin çalışmalarını da tamamladık. Bununla birlikte 6 Şubat’tan sonra 899 dersliğe tekabül eden toplam 118 yeni okulumuzu Hatay’ımızdaki çocuklarımızın hizmetine açtık. Şu anda 15 ilçemizde eş zamanlı olarak 112 yeni eğitim binamızın inşaatları da devam ediyor. Bu inşaatlarımızın tamamlanmasıyla birlikte ilimiz bin 632 yeni dersliğine daha kavuşmuş olacak” dedi.