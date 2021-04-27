Hatay plaka kodu kaçtır? Hatay ve ilçelerinin plaka harfleri

E-5 Otobanında ve kara yollarında araç kullanırken, insanlar çeşitli araçların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak edebilmektedir. Bu sebeple de internet üzerinden araştırma yaparak o plakanın hangi ile ait olduğunu öğrenmek istemektedirler.

Hatay Plaka Kodu Kaçtır?

Araçlara takılı halde olan plakalar üzerinde bulunan plaka kodları, hangi aracın hangi ile kayıtlı olduğu konusunda bilgi verir. Bu plaka kodlarından biri de 31 numaralı olan plaka kodudur. 31 numaralı plaka kodu Hatay iline aittir. Böylece üzerinde 31 plaka kodunu taşıyan aracın Hatay'a kayıtlı olduğu anlaşılır.

Hatay ve İlçelerinin Plaka Harfleri Neler?

31 numaralı plaka koduna sahip olan Hatay ilinin araçların plakalarındaki ilk iki hanede yer alır. Hatay ilinin ilçeleri de 31 plaka kodunu kullanmakta olup aynı zamanda bu ilçelerin de kendilerine ait plaka harfleri bulunmaktadır. Bu harfler aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir. Hatay ili merkez ilçesi dahil olmak üzere ilçe plaka harfleri aşağıda belirtilmektedir.

Hatay Merkez İlçe Plaka Harf Grupları:

- 31 FA 001 -31 Özel 100

- 31 Özel 001 - 31 AC 001

-31 AZ 999 - 31 D 0001

-31 D 9999 - 31 DZ 999

- 31 DA 001 -31 EZ 999

-31 FZ 999 - 31 G 2999

- 31 EZ 001 - 31 G 0001

-31 AZ 9999 - 31 E 0001

Hatay'ın Erzin İlçesi Plaka Harf Kodları:

-31 J 3499 -31 YZ 999

- 31 Özel 200 - 31 Özel 151

- 31 J 3000 - 31 T 3000

-31 M 3499 - 31 M 3000

-31 T 3499 - 31 YA 001

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Plaka Harf Grupları:

-31 M 8499 - 31 T 8000

-31 M 8000 -31 G 3000

-31 3999 - 31 RA 001

-31 RZ 999 -31 T 8499

Hatay'ın Belen İlçesi Plaka Harf Grupları

- 31 B 0001-31 B 9999

- 31 T 8500 - 31 M 8500

- 31 J 8500-31 J 8999

- 31 S 8501 -31 T 8999

-31 S 9000 -31 M 8999

Hatay'ın Altınözü İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 31 Özel 301 -31 G 5999

- 31 G 5000 - 31 M 5000

- 31 Özel 350 -31 M 5999

-31 ZZ 999 - 31 T 5000

-31 T 5999 - 31 ZA 001

Hatay'ın Sahil İlçesi Plaka Harf Grupları

- 31 KA 001 - 31 G 4000

- 31 Özel 300 -31 T 4999

- 31 Özel 201 -31 G 4999

- 31 LA 001 -31 UZ 999

-31 KZ 999 - 31 T 4000

- 31 LZ 999 -31 M 4999

- 31 UA 001 - 31 TA 001

-31 TZ 999 - 31 M 4000

-31 S 4999 - 31 S 4000