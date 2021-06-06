Hatay lise taban puanları 2021! Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Hatay'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Hatay'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|458,0211
|1,2
|0,02
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|453,0787
|1,52
|0,1
|HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|442,2367
|2,38
|0,77
|HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|432,3917
|3,33
|0,14
|HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|423,2683
|4,38
|1,27
|HATAY / ANTAKYA / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|420,3402
|4,76
|1,21
|HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|416,8853
|5,22
|1,53
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|399,2842
|7,99
|2,16
|HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|383,1692
|11,16
|1,79
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|376,7242
|12,61
|3,35
|HATAY / KIRIKHAN / Naim Atakaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|371,0388
|13,98
|2,46
|HATAY / KIRIKHAN / Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|355,859
|17,96
|2,33
|HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|354,5516
|18,33
|1,8
|HATAY / ANTAKYA / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|352,2135
|18,99
|5,13
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|334,5185
|24,41
|8,46
|HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Arapça
|60
|326,0148
|27,25
|4,8
|HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|315,452
|31,07
|3,56
|HATAY / ANTAKYA / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|150
|295,6309
|39,04
|2,78
|HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|294,6722
|39,47
|15,02
|HATAY / ANTAKYA / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|284,0601
|44,35
|27,03
|HATAY / ANTAKYA / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|274,0401
|49,4
|20,54
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,5668
|49,65
|18,64
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|272,0941
|50,43
|20,19
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|266,3429
|53,54
|15,44
|HATAY / KIRIKHAN / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|265,3093
|54,11
|19,52
|HATAY / PAYAS / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,0921
|61,29
|31,73
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|245,4607
|66,08
|14,35
|HATAY / SAMANDAĞ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|190,3318
|96,74
|40,41
|HATAY / REYHANLI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|172,5951
|99,41
|45,39