Hatay lise taban puanları 2021! Hatay LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Hatay'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 458,0211 1,2 0,02 HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 453,0787 1,52 0,1 HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 442,2367 2,38 0,77 HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 432,3917 3,33 0,14 HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 423,2683 4,38 1,27 HATAY / ANTAKYA / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 420,3402 4,76 1,21 HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 416,8853 5,22 1,53