Hatay´a yeni üniversite kurulması planlanıyor

UNESCO tarafından 2017 yılında ‘Dünyanın 26’ncı Gastronomi Şehri´ ilan edilen Hatay ile Bahçeşehir Üniversitesi gastronomi ve birlikte yaşam kültürünün nasıl olduğu ile ilgili işbirliği yapmak istiyor. Hatay´a da yeni üniversite kurulmasıyla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bahçeşehir Koleji Uğur Eğitim Kurumları, Türkiye geneli tüm kampüslerinde Bursluluk Sınavı gerçekleştirdi. Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Bahçeşehir İskenderun Kampüsü’ndeki sınav öncesi öğrencilerle bir araya gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, şunları söyledi:



‘YENİLİKLERİ ÜLKEMİZE GETİRME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ’

“Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları var. O doğrultuda okullarda bu bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda hangi bölgede başka ne yatırımlar yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Hatay birlikte yaşam kültürü için en ideal bir bölge, kaç medeniyete beşiklik etmiş bir bölge. Bahçeşehir Üniversitesi olarak da iki alanda iş yapmak istiyoruz. Birisi gastronomi anlamında bir diğeri de birlikte yaşam kültürünün nasıl olduğunu, neleri kapsadığını bir üniversite olarak değerlendirmek istiyoruz. Eğitim yatırımlarımız burada devam edecektir. Bahçeşehir Koleji’nin de büyümesi devam edecek. Üniversiteyi her noktada kurma gayretindeyiz. Biz dünyada yedi ülkede üniversitemiz mevcut. Amerika, Almanya, Gürcistan İngiltere de bu noktalarda üniversitelerimiz var. Hatay’ın değer ve kıymeti çok önemli burada üniversite kurulması ile ilgili görüş ve düşüncelerim var. YÖK izin verdiği takdirde arkadaşlarla da bunları görüşüyoruz. Yapma gayreti içerisindeyiz.”