Hatasız Kul Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Hatasız Kul Olmaz, geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de sık kullanılan atasözlerinden biridir. Dilimize yerleşmiş olan bu söz, Türk- İslam kültüründeki hoşgörü anlayışının bir yansımasıdır. Hatasız Kul Olmaz atasözünün anlamı nedir, hangi durumlar için kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Bu atasözü ile aynı anlama gelen diğer atasözlerimiz şunlardır: ''Beşer Şaşar'', ''Sadece hiçbir şey yapmayan, hata yapmaz.''
Hatasız Kul Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Hatasız Kul Olmaz sözü, insanların hata yapmasının doğal ve kaçınılmaz olduğunu belirtmek için kullanılır. Bunun dışında gencinden yaşlısına herkes, hayatı boyunca küçük büyük birçok hata yapar. Önemli olan aynı hataların üst üste yapılmamasıdır. Yaptığı hatalardan ders çıkaranlar aynı yanlışları tekrar yapmaktan kaçınırlar.
Bir hoşgörü cümlesi olan Hatasız Kul Olmaz atasözü, bize her insanı hataları ve kusurlarıyla sevmemiz gerektiğini öğütler. ''Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır'' sözü de bu minvalde söylenmiştir.
Hatasız Kul Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
1- Reşat Amca hatasız kul olmaz diyerek beni affettir.
2- Hatasız kul olmaz elbet ama insan hatalarından ders çıkarmayı da bilmeli.