Hatasız Kul Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü ile aynı anlama gelen diğer atasözlerimiz şunlardır: ''Beşer Şaşar'', ''Sadece hiçbir şey yapmayan, hata yapmaz.''

Hatasız Kul Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Hatasız Kul Olmaz sözü, insanların hata yapmasının doğal ve kaçınılmaz olduğunu belirtmek için kullanılır. Bunun dışında gencinden yaşlısına herkes, hayatı boyunca küçük büyük birçok hata yapar. Önemli olan aynı hataların üst üste yapılmamasıdır. Yaptığı hatalardan ders çıkaranlar aynı yanlışları tekrar yapmaktan kaçınırlar.

Bir hoşgörü cümlesi olan Hatasız Kul Olmaz atasözü, bize her insanı hataları ve kusurlarıyla sevmemiz gerektiğini öğütler. ''Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır'' sözü de bu minvalde söylenmiştir.

Hatasız Kul Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Reşat Amca hatasız kul olmaz diyerek beni affettir.

2- Hatasız kul olmaz elbet ama insan hatalarından ders çıkarmayı da bilmeli.