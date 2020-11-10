Hatalı yatay geçiş kayıtları silinecek

YAPILAN İŞLEM İPTAL EDİLMELİ

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 27 Mayıs 2020 tarihi sonrasında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmeleri için 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan şartları sağlamaları gerekiyordu. Bu nedenle 27 Mayıs 2020'den sonra yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıran ve bunu 2019-2020 öğretim yılına ait bir kayıtmış gibi gösteren öğrencilerin yatay geçiş işlemleri geçerli kabul edilmeyecek. 27 Mayıs 2020 tarihinden sonra yurtdışında bir yükseköğretim kurumuna kaydolmuş ancak bu kaydı sanki 2019-2020 yılına aitmiş gibi göstermiş öğrencilerin bu dönemde yatay geçiş işleminin yapılmamış olması, şayet sehven böyle bir işlem yapılmışsa yapılan işlemin iptal edilmesi gerekiyor. Söz konusu genelge sadece 2019 -2020 eğitim öğretim yılı sonunda yapılan yatay geçiş işlemlerine özgü. Bu dönemdeki yatay geçiş süreci tamamlandığı için genelge kendiliğinden yürürlükten kalkmış oluyor. Genelge Küresel Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki üniversitelerden ülkemize geçiş yapmak isteyen öğrencilere yönelik, 'sadece bu yıla has olmak üzere' verilen bir hakkı içeriyordu. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bu hakkın kullanılması söz konusu olmayacak.