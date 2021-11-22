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Hata kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hatanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Hata#Hata Eş Anlamlısı
Hata kelimesinin eş anlamlısı nedir Hatanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hata kelimesi taşıdığı anlam üzerinden günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Aynı zamanda birçok farklı eş anlamlı karşılığı ile öne çıktığını söylemek mümkün. Peki, hata kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hatanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine bilgileri derledik.

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Doğru yapılması gereken bir durumu kasıtsız şekilde yanlış yapmak hata olarak ifade edilir. Bu şekilde taşımış olduğu anlam üzerinden eş anlamlı kelimeleri ile beraber günlük yaşamın önemli sözcükleri arasında yer almaktadır. Böylece cümle içerisinde anlam karmaşası giderilirken, eğitim kurumlarında öğrenciler için dil zenginliği sağlar.

Hata Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Hata kelimesinin eş anlamlısı TDK üzerinden birçok farklı sözcük ile ifade edilmektedir.

 - Yanılgı

 - Yanlış

 - Yanılma

 - Kabahat

 - Kusur

Özellikle yanılgı ve yanılma ile beraber kusur gibi kelimeler üzerinden daha fazla kullanıldığın söylemek gerekmektedir.

Hatanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman eş anlamlı sözcük olarak yanılgı ve yanılma ile beraber kusur kelimeleri çok daha fazla kullanılmaktadır. Bu bağlamda öne çıkan böylesi sözcükler ile beraber eş anlamlı şekilde cümle içinde kullanmak mümkün.

 ‘’Bu konuda yanılgıya düştü.’’

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 ‘’Onun yanılma payı oldukça fazladır.’’

 ‘’O kazada 0 kusurludur.’’

 Bu şekilde görüldüğü gibi aynı anlam eş dinde cümle içerisinde kullanma şansı tanımaktadır. Bu sayede arka arkaya gelen cümleler için anlam karmaşasının önüne geçme şansı elde edilmektedir.

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#TDK#Hata#Hata Eş Anlamlısı

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