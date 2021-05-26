Hat Sanatı Nedir? Malzemeleri Nelerdir? Hat Sanatı Nasıl Yapılır?

Hat sanatından yararlanılarak gerçekleştirilen desenli ve güzel yazılar, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış olup günümüze kadar gelebilmeyi başarmıştır. Hat işçiliğinde süreç usta çırak ilişkisi şekliyle ilerlemektedir. Pek çok cami, han, medrese ve çeşitli kurumlar hat işçiliğinden yararlanılarak süslenmiş ve bulunulan dönemi temsil etmiştir.

Hat Sanatı Nedir?

Hat, Arap harfleri kullanılarak meydana çıkarılan ve görsel olarak güzel yazı yazma sanatına hat sanatı adı denilmektedir. Daha çok Osmanlı döneminden günümüze uzanan hat sanatı, yapılmış olduğu dönemin niteliklerini kendi içinde barındırmaktadır. Hat sanatı özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde son derece popüler ve gözde bir sanat olarak öne çıkmıştır.

Hat sanatının hem Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde hem de diğer bölgelerde gelişim göstermesi ise Arap harflerinin gelişmesine paralellik taşımaktadır. Arap harflerinin diğer ülkelerde gelişme gösterdiği dönemlerde hat sanatı da giderek yaygınlaşmış bir hal almıştır. Hat sanatı 6.yüzyıl ile 10.yüzyıl arasındaki bir dönemde ortaya çıkmıştır. Oldukça büyük bir önem ihtiva eden bu sanat türünde hat sanatı ile uğraşan şahsiyetlere de ‘’hattat’’ adı verilmiştir.

Hat Sanatının Malzemeleri Nelerdir?

Hat sanatının mümkün olan en güzel şekilde icra edilmesi için bazı malzemelerin gerekliliği söz konusudur. Mükemmel bir hat sanatının icrası için gerekli olan malzemeleri ise şu şekilde listelemek mümkündür:

- İyi kesen bir makas

- Kaliteli bir yazı takımı

- Hokka

- Aharlı kağıt

- Kalemtraş

- Mürekkep

- Kalemdan

- Mühre

- Lika

Bir hattat yukarıda verilmiş olan malzemeleri kullanarak ve farklı hat yazısı çeşitlerinden yararlanarak son derece muhteşem niteliğe sahip olan hat eserleri ortaya çıkabilme olanağına sahiptir. En güzel hat sanatı eser örnekleri ortaya çıkarmak adına Osmanlı döneminde yaşamış olan usta hattatların elinden çıkmış olan birbirinden güzel örnekleri inceleyerek kendi hat sanatınızı icra etmeye başlayabilirsiniz

Hat sanatı büyük bir emek ve ustalık gerektiren bir sanat türü olduğundan dolayı el yazması olan hat tablolar yani orijinal hat tabloların, değerli eser kategorisinde değerlendirilmelidir. Bu yönden diğer tablo modellerine kıyasla daha yüksek tutarlı olan fiyatlara sahip olabilmeleri söz konusu olabilir.

Hat Sanatı Nasıl Yapılır?

Hat sanatı ile alakalı olarak en fazla merak edilen konu hat sanatının nasıl yapıldığı olmaktadır. Hat sanatının nasıl yapıldığı çoğunlukla hat sanatını icra eden yani hattatın iyi bildiği bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun anlamı Arap harfleri ile yapılmakta olan bu sanat türünde, hattat kendi kafasında nasıl bir şey hayal eder yahut canlandırırsa bunu Arap harfleri ile yazıya dökmesi şeklinde gerçekleştirir.

Bir kişinin son derece itina isteyen biz sanat türü olan hat sanatına başlamadan önce yapacak olduğu ilk şey yazmayı planladığı Arap harfleri kafasında tasarlamak olacaktır. Bunun sonrasında ise hattatın yazacak olduğu Arap harflerini kendi zevkine göre kağıdın üzerine yansıtarak sanatı icra etmesi olacaktır.

Elbette her hat sanatının ortaya kusursuz bir şekilde konabilmesi için hem yazı türlerinin çok iyi bilinmesi hem de gerekliliği söz konusu olan bütün malzemelere sahip olmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tüm bunların yanı sıra her yönden kusursuz bir nitelik barındıran hat sanatını ortaya doğru şekilde çıkarabilmek için öncelikle hat çeşitleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmak da çok önemli bir husustur. Bunun en önemli sebebi ise bu hat çeşitlerinden yararlanılarak yazıların görselleri ve harflerin yazılışları değişime uğratılmaktadır.