Hasta Bakıcı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Hasta Bakıcı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Hasta bakıcıları hem devlet kadrolarında hem de özel sektörde çalışabilen; hasta ve yaşlı bakımları ile ilgilenen kişiler olmaktadır.

​​​​​​Hasta Bakıcı Nedir?

Hasta bakıcıları sağlık sorunları sebebiyle kendi bakımlarını gerçekleştiremeyen kişilere gerek tedavilerini devam ettirmede gerekse günlük hayatlarına yardımcı olmakla görevli olan kişiler olmaktadır.

Hem hastanelerde hem de evlerde hizmet veren bu kişilerin gerekli eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

Hasta Bakıcıları Ne İş Yapar?

Bu meslek grubu elemanları hastalara gerek hastanelerde, gerek evlerde ve gerekse yaşlı bakım merkezlerinde refakat ederler. Refakatçi oldukları kişilerin tedavileri gereği kullanmaları gereken ilaç ve serumlarını hastaya vermelidirler. Ayrıca öz bakım becerilerini kaybetmiş hasta ve yaşlılara bu hizmeti sunmaları da gerekmektedir. Diğer bir yandan bazı hasta bakıcıları refakat ettiği kişilerin diğer istek ve ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

Hasta Bakıcı Nasıl Olunur?

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin öncelikle eğitimlerini alması gerekmektedir. Bu eğitimler mesleki liselerde, üniversitelerin ön lisans programlarında ve sertifikasyon kurslarında verilmektedir.

Hasta Bakıcı Olma Şartları Nelerdir?

Hasta bakıcı olarak hizmet vermek için öncelikle gerekli eğitimlerin alınması gerekmektedir. Daha sonrasında bu mesleği yapmak isteyen kişilerde bulunması gereken özellikler şunlar olmaktadır:

Yardımsever olmalı,

Sabırlı olmalı,

Hijyen kurallarını bilmeli ve her zaman uygulamaları,

Düzenli olmalı,

Sorumluluk duygusu yüksek olmalı,

Zaman yönetimini iyi bir şekilde gerçekleştirilmeli,

Etkili ve iyi iletişim kurma tekniklerine hakim olmalı,

Hızlı karar alma ve çözüm becerisi gelişmiş olmalı,

Hasta Bakıcının Görevleri Nelerdir?

Hasta bakıcıları bir gün görevlendirdikleri süre içerisinde refakat ettikleri kişiye bakmakla sorumludur. Çalışma saatleri düzenli olup, kapalı ortamlarda çalışmaktadırlar. Hasta bakıcılarının diğer görev ve sorumlulukları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Hastaların günlük olarak takip edilmesi gereken tansiyon, şeker, solunum verilerinin takip edilmesi ve gerekli notların alınması,

Sorumlu oldukları hastalarda tansiyon ve şeker gibi hastalıklar varsa bu ölçümlerin düzenli aralıklarla yapılması ve gerekli durumlarda insülin iğnelerinin vurulması

Hastaların günlük olarak alması gereken ilaçların dozajlarını ve saatlerini öğrenmek, bu ilaçları belirlenen saatlerde hastalarına vermek,

Hastaların tuvalet ihtiyaçlarını karşılamada yardım etmek,

Hastaların alt temizliklerini gerçekleştirmek,

Eğer hasta sonda kullanıyorsan sondanın günlük boşaltımını sağlamak,

Eğer hastalar tekerlekli sandalye ile ya da kendi başlarına hareket ediyorsa banyo yapmalarına yardım etmek,

Yatalak durumda olan hastaları yataklarında silerek temizlemek,

Hastaların ağız bakımlarını yapmak, saçlarını, taramak, tırnaklarını kesmek ve erkekse tıraşlarını yapmak,

Hastaların giyinmelerine yardımcı olmak,

Hasta bakıcıların bir diğer önemli görevi isem yatalak hastalara yatakta pozisyon vermektir. Her 2 saatte bir gerçekleştiren Bu işlem sayesinde hastalardan yatak yaralarının açılması engellenmektedir,

Ayağa kalkıp yürüyebilecek pozisyonda olan hastaları gün içerisinde yardım ederek evin içerisinde kısa yürüyüşler ve egzersizler yaptırmak,

Yatağa bağımlı veya tekerlekli sandalyedeki hastalar için fizyoterapistin belirlediği pasif egzersizleri yaptırmak,

Hastalara moral vermek ve tedavi sürecinin iyi gittiği konusunda onları motive etmek,

Hastaların sağlıkları veya psikolojileri ile ilgi değişiklikleri ailesi ile ve doktoru ile paylaşmak

Hasta Bakıcı Maaşları Ne Kadardır?

Hasta bakıcılarının kazandıkları ücretler yazılı olup olmamaları ile ilgili olmaktadır. Büyük şehirlerde hasta bakıcıların maaşları ortalama olarak 2500 ile 3000 Türk lirası arasında değişmektedir.

Hasta Bakıcılar İçin İş İmkanları Nelerdir?

Hastalara ve yaşlılara bakmakla görevli olan hasta bakıcıları şu alanlarda kendilerine iş bulabilirler:

Hastaneler,

Bakıcılık hizmeti sağlayan şirketler,

Yaşlı bakım evleri,

Rehabilitasyon merkezleri,

Hasta evleri,