Hasım Ne Demek? Hasım Olmak Nedir? Hasım Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman hasım kelimesine karşılık olarak iki farklı anlam çıkmaktadır. Kökeni Arapçaya dayanan bu kelime daha çok yaygın şekilde, ‘düşman’ olarak değerlendirilir.

Hasım Ne Demek?

Türkçede yerleşik olarak kullanılan yaygın sözcükler arasında hasım geliyor. Bu kelime iki farklı anlamı üzerinden değerlendirilse dahi, bir anlamı daha çok ön plana çıkmaktadır.

- Düşman

- Bir oyun veya dava ve yarışta karşı taraf

Ortak şekilde her iki anlamda karşı tarafı göstermektedir. Yani bir rakibi ya da bir düşmana işaret eder. Ancak özellikle hasım kelimesi düşman ifadesi ile daha fazla tercih edilmektedir.

‘’Hasmım bugün İstanbul'a gelmiş.’’

Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi düşmanının İstanbul'a geldiğini anlatmaktadır. Şimdi aynı zamanda diğer anlamı üzerinden de örnek vermek gerekirse;

‘’O yalnız hasmıyla değil, sirk halkıyla güreşiyor.’’ H. E. Adıvar

Bu iki anlamı üzerinde hasım kelimesini amaca göre farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Özellikle birçok değişik ve edebi eser ve yazılı kaynakların yanı sıra, aynı zamanda artık televizyon dizileri ile filmlerde kullanılmaktadır. Böylece bundan sonra Hasım kelimesi içeren cümle ile karşı karşıya kaldığınız zaman, ne anlama geldiğini daha iyi fark edebilirsiniz.