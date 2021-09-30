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Haseki Sultan ne demek? Haseki Sultan TDKk'ya göre sözlük anlamı nedir?

#Ne Demek#TDK#Haseki Sultan
Haseki Sultan ne demek Haseki Sultan TDKkya göre sözlük anlamı nedir

Osmanlı döneminden gelen bir unvan olması ile beraber Haseki Sultan kelime grubunun ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, haseki sultan ne demek? Haseki sultan TDK'ya göre sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Osmanlı Devleti döneminde bir unvan olarak Haseki Sultan kullanılırdı. Günümüzde ise birçok farklı dizi ve TV ile beraber programlarda karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

 Haseki Sultan Ne Demek?

 Osmanlı döneminde padişahın çocuklarını doğuran Haseki Sultan olarak bilinirdi. Bu anlam üzerinden kullanılır ve özel bir yere sahip olurlardı. Özellikle burada Haseki kelimesi padişahın en gözdesi şeklinde ifade edilmektedir.

 Haseki Sultan TDK'ya Göre Sözlük Anlamı Nedir?

 Haseki Sultan Türk Dil Kurumu'na göre ele alındığı vakit sözlük anlamı üzerinden, ‘En değerli ve en gözde sultan’ biçiminde öne çıkıyor. Özellikle Osmanlı Dönemi'nde padişahların birden fazla cariyesi bulunurdu. Bunlar içerisinde padişahın çocuğunu doğuran ve en büyük erkek çocuğa sahip cariye özellikle Haseki Sultan olarak ifade edilirdi. Günümüzde ise birçok farklı kaynakta ve edebi eserde karşılaşılan bir sözcük grubudur.

 

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