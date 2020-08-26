Hasbihal ne demek? Hasbihal Etmek nedir? Hasbihal TDK kelime anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan hasbihal kelimesi, günümüzde hala Türkçede bazı zamanlar kullanılmaktadır. Son dönemlerde gündelik hayatın pek parçası olmasa bile, özellikleri değerli eserlerde çok fazla öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınmış anlamını öğrenerek, bu kelimenin içerdiği cümleyi daha iyi şekilde anlayabilirsiniz.

Hasbihal Ne Demek?

TDK üzerinden bakıldığı zaman hasbihal kelimesinin anlamı olarak, ‘Sohbet etmek, karşılıklı konuşmak ve söyleşmek’ ifadeleri öne çıkmaktadır. Genelde iki insanın ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği güzel sohbetler için kullanılan bir sözcüktür. Gündelik yaşamdan konuşmak istenen durumlar karşısında, biraz güzel vakit geçirebilmek için daha çok değerlendirilir.

‘’Üç gündür ne hasbihaller ettik.’’ Ö. Seyfettin

‘’Gel biraz hasbihal ederim.’’

Bu şekilde cümle içerisinde hasbihal kelimesi kullanılmaktadır. Özellikle bazı önemli Romanlar da ve edebi eserler ile beraber eski yazılı kaynaklarda karşılaştığınız zaman, bu kelime üzerinden cümleyi daha iyi biçimde idrak edebilirsiniz. Bu doğrultuda hasbihal ile beraber hasbihal etmek kelime grubunun aynı şekilde anlam taşıdığını söylemek gerekir. Birileri ile sohbet etmek, söyleşi yapmak ya da konuşmak gibi anlamlara sahiptir.