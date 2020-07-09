Harvard ve MIT yabancı öğrencileri için dava açtı

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk üçte bulunan Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ABD’de eğitim gören yabancı öğrencilerin derslerinin tamamını çevrimiçi alması durumunda ABD'ye gelmelerini istemesi ve ABD'de kalmalarını engelleyen yeni politikası nedeniyle Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD’deki Massachusetts Bölge Mahkemesinde açılan dava, hükümetin Pazartesi günü yabancı öğrencilerle ilgili kararına tepki olarak alındı. Dava dilekçesinde öğrencilerin mağduriyetlerine dikkat çekildi.

Kampüste yaşayan öğrencilerin dersleri de dahil olmak üzere akademi genelinde tüm derslerin çevrimiçi olarak verileceğini duyuran Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Bacow, CNN'e yaptığı açıklamada ise ABD hükümetinin bu kararının kampüste eğitim gören yaklaşık 5 bin yabancı öğrenciyi etkilediğini söyledi. Açıklamasında Rektör Larry Bacow, özetle şunları söyledi:

“Öğrencilerin, eğitmenlerin ve diğer personelin sağlık ve güvenliği kampüslerde zaten sağlandı. Bu kararla 1 milyon yabancı öğrenci, ABD’de üniversitelerindeki eğitimine ara vermek zorunda kalacak, belki de geri dönmemek üzere ilişiğini kesecek. ABD’de öğrenciler için vize koşulları zaten hep zordu. Şimdi de online eğitim için ABD’ye gelmeleri yasaklandı. Önerilense ABD'deki üniversitelere kayıtlı olan öğrencilerin, yüz yüze eğitim veren okullara transfer olmaları yolunu düşünmeleri. Bu o kadar da kolay değil.”

Bu gelişmelerin ardından Kaliforniya Üniversitesi (University of California) de internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak uluslararası öğrenciler için kararlaştırılan yeni vize politikası konusunda ABD hükümetine dava açmaya hazırlandığını duyurdu.

‘BENZER DAVALAR SAYESİNDE GERİ ADIM ATABİLİRLER’

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) Başkanı Aslıhan Özenç, bunun beklediklerini bir adım olduğunu belirterek, Harvard Üniversitesi ve MIT’ın ABD hükümetine açtığı davayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Alınan kararda ABD hükümetinin geri adım atması böyle büyük kurumların tepkisiyle mümkün olabilecek. Çünkü birçok üniversite öğrencilerini kaybetme riskiyle yüz yüze kaldı. Pazartesi alınan kararın ardından geçen iki günlük süreçte çok sayıda öğrenci online derslerde bile yer bulamadı. Dolayısıyla kayıt dondurma, bir sonraki akademik yılda eğitimine devam etme gibi kararlar alan öğrenciler oldu. Burslu olarak ABD’ye gelen ve pek çoğu yaşadıkları ülkede daha zor şartlara sahip olan öğrencilere ülkene dön denmesi, sadece maddi ve manevi olarak değil sağlık açısından da olumsuz bir durum oluşturuyor. Yaklaşık 1 milyona yabancı öğrenciyi etkileyecek bu karar, diğer taraftan ekonomik bakımdan üniversiteleri de etkiliyor kuşkusuz. ABD hükümeti her ne kadar bunu sağlık riski nedeniyle verilmiş bir karar olarak savunsa da okulların yetkisi elinden alınmış oluyor. Çünkü her üniversite sağlık önlemleri konusunda kendi kararını veriyor. Online eğitimde verecek olsa öğrencilerine kampüste kalma hakkını da tanıyabiliyordu. Bu kararla üniversitelerin kendi kararlarını almaları engellenmiş oluyor. Ayrıca öğrenciler online eğitim de alsalar kampüsteki imkanlardan yararlanabilecekti. Yabancı öğrenciler kampüslere para yatırmış ve ABD’ye dönmek için geri sayıma geçmişti. Tüm bu nedenlerle ilerleyen günlerde de benzer davalar ve girişimlerle ABD hükümetini geri atmaya zorlayacaklar diye düşünüyorum.”

TRUMP AÇILMAYAN OKULLARI TEHDİT ETTİ

Bu gelişmelerin yanısıra ABD Başkanı Donald Trump, bir başka açıklamada daha bulunarak ilk ve orta okullara sonbaharda kapılarını açmazlarsa yararlandıkları federal fonları keseceğini duyurdu. Bu açıklama, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan okullar için yeni bir endişe daha doğurdu. CNN’de yer alan habere göre, Başkan Trump, tek taraflı olarak okulların mevcut federal desteğini kesemez. Ancak Trump, bazı yeni pandemik yardım fonlarını kısıtlamaya çalışabilir veya gelecekteki eğitim hibelerini imzalamayı reddedebilir. Bunun sonucunda da federal fonlarda oluşacak herhangi bir azalma okullarda zor günler yaşanmasına neden olabilir.

ABD’de pandemi nedeniyle ülke genelinde okulların kapatılması, Mart ve Mayıs ayları arasında 737 binden fazla eğitimcinin işini kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Ancak Haziran ayı rakamlarına göre eğitim alanında tüm eyaletler genelinde yaklaşık 70 bin yeni iş pozisyonu oluşturuldu.