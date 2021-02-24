Harman Yel İle Düğün El İle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Harman Yel İle Düğün El İle her hangi bir şeyin oluşabilmesi veya meydana gelebilmesi için, bir takım koşulların aynı anda bulunması gerektiğini anlatan bir atasözüdür.

Harman Yel İle Düğün El İle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

“Bir işin meydana gelmesi, bazı koşulların veya şartların o anda olmasına bağlıdır”

Her hangi bir işin, bir olayın veya bir durumun gerçekleşmesi için, belli bir takım elementlerin olmasına veya koşulların oluşmasına ihtiyaç vardır. Hiçbir şey tek başına sonuç vermez. O işin yapılabilmesi için, mutlaka yardımcı bir takım varlıklara gereksinim vardır.

Harman Yel İle Düğün El İle Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Bu eşyalar tek başına taşınmaz, harman yel ile düğün el ile olur.

- Harman yel ile düğün el ile bu neyin telaşı, bekle ağaçtan elmaları tek başına toplama.