Harman ne demek? TDK'ya göre harman kelimesinin anlamı nedir? Harman sözlük anlamı

Kökeni Farsça olan harman kelimesi Türkçede yaygın değerlendirilen sözcükler içerisinde yer almaktadır. Artık yerleşik olarak değerlendirilen ve birden fazla anlam yüklenmiş kelimelerden biridir. Böylece amaca göre tek başına ya da farklı cümleler içerisinde kullanılabiliyor.

TDK'ya Göre Harman Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre harman kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Bu anlamlar kullanılacak yere bağlı olarak değerlendirilir. Böylece hem temel anlamı evde yan anlamı ile beraber kullanılan bir kelimedir.

- Biçilme işlemi yapılarak tahıl demetlerinin üzerinden getirmek suretiyle, tanelerinin başaklarından ayrılma işlemi

- Bu işin yapıldığı yer ya da mevsim

- Değişik parçalardan örnek alarak yeni bir birleşim oluşturma işlemi

- Sebze ya da meyve bahçesi

- Selüloz açılması aşamasından kağıt veya karton aşamasına gelme durumu

Bu şekilde farklı anlamları ile beraber günlük yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle belli durumların bir araya gelerek bir bütün oluşturma şeklindeki anlamı daha çok kullanılır. Bu da harmanlama işlemi olarak ifade edilir. Tabii sade kelime şeklinde harman sözcüğü üzerinden de tarladaki biçme işlemi şeklinde yaygın kullanılmaktadır.