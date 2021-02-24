Harman Döven Öküzün Ağzı Bağlanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

''Kaz Gelecek Yerden Tavuk Esirgemez'' sözü de bu atasözüyle aynı anlama gelir. Her iki sözde de insanın çıkarları ön planda tutulur.

Harman Döven Öküzün Ağzı Bağlanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlam: Kişi kendisine maddi ya da manevi katkısı olan insanları kızdıracak şeyler yapmaktan kaçınmalıdır. Her iki taraf da ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir. Aksi takdirde işler kötüye gider ve bu iki tarafın da aleyhine olur.

İkinci Anlam: Harman Döven Öküzün Ağzı Bağlanmaz sözü, insanın işi görülene kadar yapılan haksızlıklara karşı sabretmesini öğütlenir. Atasözü, hedeflerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin bazı konularda ödün vermesi gerektiği anlamına gelir.

Harman Döven Öküzün Ağzı Bağlanmaz Atasözünün Cümle İçindeki Anlamı

Hasan cevap olarak 'harman döven öküzün ağzı bağlanmaz sözünü söyledi.