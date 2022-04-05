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Haritalar birçok değişik işareti üzerinde barındırır. Bu işaretler belli bir amaca hizmet etmek için farklı bölgelere eklenir. Özellikle kenar çizgileri üzerinden farklı yönler öğrenilir. Bu yönler içerisinde özellikle üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterdiği merak edilen konular arasında geliyor.

Haritaların Üst Kenar Çizgisi Hangi Ana Yönü Gösterir?

Ortak şekilde birçok farklı haritada üst kenar çizgisi bulunur. Bu ise belli bir ana yönü göstermektedir. Haritalarda bulunan üst kenar çizgisi ise kuzeyi göstermektedir. Böylece harita doğru bir şekilde tutulabilir ve buna göre kullanım elde edilebilir. Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesi gerektiği önemli konular içerisinde yer alır.

Haritaların Üst Kenar Çizgisi Neyi Gösterir?

Haritaları bakıldığı zaman kenarda bazı çizgiler bulunur. Bu çizgiler sağ ve sol ile beraber üst ya da alt olarak kenarlarda görünür. Bu doğrultuda haritalardaki üst kenar çizgisi neyi gösterdiği merak edilen konular içerisinde bulunuyor. Üst kenar çizgisinin haritada bir ana yönü gösterdiğini söylemek gerekir. Daha detaylı anlatmak gerekirse haritalar üzerinden üst kenar çizgisi kuzey tarafını gösterir. Buna göre göstermiş olduğu yön ile beraber haritalarda kenar çizgileri amaca uygun biçimde kullanılır.