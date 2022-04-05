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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte harita kullanımı eski etkisini kaybediyor. Harita kullanan kişiler haritalarda bazı çizgiler görebiliyor. Haritaların sağ kenarında yer alan çizgiler, doğu yönünü gösterir.

Haritaların Sağ Kenar Çizgisi Hangi Ana Yönü Gösterir?

Haritalarda kişilere kolaylık sağlanması adına bazı çizgiler ve semboller bulunuyor. Bireyler haritaları incelemeye başladıklarında farklı çizgilerle karşılaşabiliyor. Özellikle haritaların sağ kenarında bulunan çizgilerin ne anlama geldiği çok merak ediliyor.

Çizgilerin hangi ana yönü gösterdiği konusunda farkı araştırmalar yapılıyor. Haritaların incelemesini yapanlar internette haritaların detaylarına göz gezdirebiliyor. Sağ kenar çizgisi, doğu yönünü işaret ediyor. Bireyler çizgi hakkında doğru bilgilere sahip olarak ana yönü bulabiliyor.

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Çizgilerin sahip olduğu anlamlar genellikle internet üzerinde araştırılıyor. Ana yönü bulmak için haritaların sağ tarafında yer alan çizgi kullanılabiliyor. Haritaların sağ kenar çizgisi doğrudan doğu bölgesini gösterir. Ana yönü bulmak isteyenler haritaların sağ kısmına bakabiliyor. Haritaların sağ kenar çizgisi konumun doğu olduğunu gösterir. Sağ kenar çizgisi hakkında yanlış bilinen farklı bilgiler de bulunuyor.