Haritada Kaybolmak kitabını kim yazmıştır? Haritada Kaybolmak kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Haritada Kaybolmak kitabı ilk olarak 2006 yılında yayınlanmıştır. Toplam 232 sayfadan oluşan bu kitap bir yabancı eserdir. Haritada Kaybolmak Rusça dili ile yazılmış daha sonra ise Türkçe diline çevrilmiştir. Ülkemizde okunan bir yabancı eserlerdendir.

Haritada Kaybolmak Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Alt kardeşler sinemaya gitmiştir. Sinemadan sonra ise hava aşırı bir derecede yağmurludur. Bundan dolayı ise bir dükkana girerler dükkanda ise bir sürü şeker yerler. Bundan dolayı başlarına bir takım olaylar gelir. Kitap alt kardeşlerin bu maceralarını konu edinmektedir. Haritada Kaybolmak kitabının ana fikri yaşanılan coğrafyada eğlenceli bir şekilde yaşayabilir ve yaşadığınız coğrafyayı eğlenceli bir şekilde keşfedebilirsiniz.

Haritada Kaybolmak Kitabını Kim Yazmıştır?

Haritada Kaybolmak kitabının yazarı ünlü Rus yazar olan Vladimir Tumanov yazmıştır.

Haritada Kaybolmak Özet

Cris ve Francis çok iyi birer arkadaşlardır. İki arkadaş bir gün sinemaya gitmişlerdir. Cris Francis'den bir yaş büyüktür. Cris 12 yaşında Francis ise 11 yaşındadır. Sinemadan çıktıktan sonra hava aşırı yağışlıdır. Nerede kalacaklarını bilmeden otobüs beklemeden bir dükkana girmişlerdir. Dükkanda ise lezzetli mi lezzetli olan şekerler vardır. Yalnız içerisi oldukça pis kokmaktadır. Dükkanın için de ise herhangi bir insan da yoktur. İki arkadaş dükkanda yer alan eşyaları dikkatle incelerler. Burada ilgilerini çekecek olan eşyalar bulunmaktadır.

Francis Cris'den daha meraklı bir çocuktur. Ondan daha fazla dükkanı inceler ve neler olup bittiğini anlamaya çalışır. Dolabın üzerinde ise bir kaç tane heykel vardır. Bu heykellerin boyu da diğer heykellere göre oldukça küçüktür. Francis bu heykelleri almak ister. Ama bu şekerlerin fiyatı onun sahip olduğu paradan çok daha fazladır. Bundan dolayı hayal kırıklığına uğrar. Tekrardan etrafa bakar ve bir kutu görür. Kutuyu inceleyerek içini açar ve içinde gördükleri şekerler dikkatini çekmiştir. Şekerlerden bir kaç tane ağzına atmıştır. Cris ise şekerin tadının nasıl olduğunu söyler. Francisin yüz ifadesinden çok güzel bir şeker olduğunu anlamıştır.

Francis Cris'e dönerek bu şekerlerin tadına bakmak ister misin diye sorar. Cris ilk başta bu teklifi reddeder fakat içi içine sığmaz. Şekerlerin tadını çok merak ediyordur. Şekerlerin tadına bakar ve tadı çok güzel olan bu şekerden bir tane daha ister. İki arkadaş şekerlerin içindeki bütün kutuyu bitirmişlerdir. Tam o anda ise dükkana yaşlı bir kişi girmektedir. Cris cebinde ki bütün parayı adama uzatır ve oradan iki arkadaş da koşarak uzaklaşmıştır. Anneleri ve babaları onların bu saate kadar nerede olduğunu sorar. İki arkadaş ta önce yağmura yakalandıklarını söyleyince hiç ıslanmayan bu iki arkadaş ailelerini inandırmamışlardır.

Alt kardeşler ailecek Mandeville şehrine taşındılar. Burada yeni kişilerle tanışarak okul hayatına başlarlar. Alt kardeşler okula başladıktan sonra çok farklı duygular içerisinde olmuşlardır. Aileleri de onlardaki bu değişimin farkındadırlar. Bundan dolayı alt kardeşleri doktora götürmeye karar verirler.

Haritada Kaybolmak Karakterleri

- Cris

- Francis

- Bay alt

- Bayan alt

- Wrangel

- Ted

- Ned

- Hırçın Marvin

- Sulugöz Teresa

- Dükkan Satıcısı