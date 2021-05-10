Harita Nedir Ve Bir Haritada Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Harita, hayatın her alanında kullanılan çizimlerdir. Kuş bakışı olarak çizilen haritalar farklı çeşitlerde ve ölçeklerde hazırlanabilirler.

Harita Nedir?

Harita; yeryüzünü veya yeryüzünün bir kısmını kuşbakışı olarak belirli bir oranda küçülten, kullanım amacına göre çeşitli bilgi ve özel simgelerle detaylandıran düzlemsel çizimlere verilen genel isimdir. Uluslararası Kartografya Birliği 1991 yılında harita tanımını "Belirli bir amaç için kullanılan, gerçek bölgeyle ilişkili seçili bilgileri bütüncül bir şekilde aktaran görsel, sayısal ya da dokunsal kartografi ürünüdür." olarak yapmıştır. Bu tanıma göre harita; belirli bir toprak parçasının ya da bütün yeryüzünün haritanın çeşidine göre belirlenen bilgilerle birlikte kuşbakışı olarak görüntülenmesi şeklinde ifade edilebilir.

Haritada Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Haritanın günümüzde kullanılan pek çok çeşidi ve türü vardır. Bir haritada bulunması gereken bilgiler ve detaylar tamamen haritanın çeşidine göre değişkenlik gösterir. Bazı harita türlerinin göstermek durumunda olduğu çeşitli bilgiler vardır ve haritadan haritaya bu bilgiler farklılık gösterebilir. Detay bilgiler değişse de her harita türünde bulunması gereken bir takım sabit bileşenler yani unsurlar bulunur. Bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

Haritanın amacını ve türünü gösteren başlık

Harita ölçeğini gösteren ölçek çizgisi

Haritanın yönünü gösteren kuzey işareti

Haritadaki simgelerin neye karşılık geldiğini gösteren lejant yani işaret tablosu

Enlem ve boylamlar

Harita Çeşitleri Nelerdir?

Haritalar kullanım amacına bağlı olarak farklı çeşitlerde hazırlanabilirler. Haritada bulunması gereken bilgiler haritanın türüne göre değişir. Örneğin; topoğrafya haritasında yer şekilleri ve yükseltiler gösterilirken ekonomik haritalarda bu veriler yer almaz. Harita çeşitleri genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

Atlas Haritaları

Hava Uçuş Haritaları

Topoğrafya Haritaları

Morfoloji Haritaları

Coğrafya Haritaları

Turist Haritaları

Siyasi Haritalar

Jeoloji Haritaları

Şehir Haritaları

Duvar Haritaları

Deniz Haritaları

Nüfus Haritaları

Yerleşim Haritaları

Ekonomik Haritalar

İklim Haritaları