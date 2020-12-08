Harita Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Geçmişten günümüze birçok iş kolu ortaya çıkmıştır. İş kolları arasında mühendislik bulunur ve mühendisliğin alt dallarından biri de harita mühendisliğidir. Harita mühendisliği nedir? Harita mühendisi ne iş yapar? Harita mühendisliği kaç yıllıktır? Harita mühendisliği iş imkanları nelerdir? İşte harita mühendisliği ile ilgili detaylar.
Geçmiş dönemlerde insanlar tekniğini bilmeden denemeye yanıla her alanda bilgi birikimi elde etmişler ve neredeyse her işleri kendileri yapmak zorunda kalmışlardır. Fakat sanayinin de gelişmesi ile birlikte iş alanları artmış, uzmanlaşmalar başlamıştır. Mühendislik alanlarından biri de harita mühendisliğidir. Birçok insan “harita mühendisliği” kavramını duymuş olsa da hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir.
Harita Mühendisliği Nedir?
Yerkürenin üstünde birçok farklı ölçümleri yapan ve bu ölçümlerin sonucunda elde ettiği verileri planlayarak, haritalar hazırlayan meslek sahipleri harita mühendisi olarak adlandırılırlar. Ölçümler yapılarak çeşitli hesaplamaları yapmak ile görevli olan bir harita mühendisi hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda istihdam edilir.
Harita Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?
Harita mühendisleri birçok alanda çalışabilmektedirler. Geniş çalışma sahalarına sahip olan harita mühendisliği bölümünün amacı yerküreyi anlayan, doğru şekilde planlayan, düzenleyen ve modern teknolojiyi kullanarak yönetebilen teknik elemanların yetiştirilmesidir.
Harita Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?
Harita mühendisliği mezunu olan bir kişi kararlaştırılmış olan yer yüzeylerini bir tanım ölçme yöntemleri ile ölçerek, sonuçları analiz etmesinin ardından; bu sonuçları dijital ortamlara aktarımını sağlayarak bir haritanın oluşmasını sağlarlar. Harita mühendisleri harita oluşturabilmesinin yanı sıra projelerde yöneticilik, AR-GE çalışmaları gibi çeşitli alanda da yer alabilir.
Harita Mühendisliği Kaç Yıllıktır?
Harita mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimi sürecine tabidir. Mezun olunabilmesi için 240 AKTS’yi tamamlamak gerekmektedir ve aynı zamanda üniversitenin mezun olma koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.
Harita Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bir harita mühendisi olabilmek için Mühendislik, İnşaat ve Mühendislik, Mimarlık fakültelerinin birinde Harita mühendisliği, Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği ve Jeodezi bölümlerinin herhangi birinden 4 yıllık bir lisans eğitimi almaları gerekir. Plan ve proje bilgisi, bilişim sistemleri, ileri matematik, alet bilgisi ve temel mühendislik dersleri mutlaka alınmalıdır.
Harita Mühendisliği Bölümü İngilizce Midir?
Harita Mühendisliği bölümü İngilizce değildir fakat bazı üniversitelerde İngilizce olarak okutulabilmektedir. İsteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık okunabilmektedir.
Harita Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?
Harita mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.
Harita Mühendisliği Bölümü Dersleri Nedir?
Harita Mühendisliği bölümünü okuyan bir öğrenci 8 dönemlik eğitim sürecinde temel mühendislik, harita bilimi gibi detaylı bilimsel birçok dersler alacaktır. Harita Mühendisliği bölümü öğrencisi başta;
Kadastro Bilgisi
Harita Mühendisliğine Programlama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Taşınmaz Hukuku
Coğrafi Analiz Teknikleri
Fotogrametri
Ölçme Uygulamaları
Mühendislik Ölçmeleri
Harita Mühendisliğine Olasılık ve İstatistik
Kartografya olmak üzere çok sayıda dersten 4 sene boyunca sorumlu olacaktır. Başarı ile bu dersleri tamamlayan bir öğrenci diplomasını aldığı takdirde “Harita Mühendisi” unvanına sahip olacaktır.
Harita Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Harita Mühendisleri mezun olmalarının ardından kendilerine hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda iş bulabilirler. Harita Mühendisleri bina, baraj, karayolu, köprü yapımlarında görev alabilir. Mezun olan kişiler devlet kurumlarında ya da bakanlıklarda çalışabilirler. Harita Mühendisleri devlet kurumlarında bulunan iş fırsatlarından faydalanmak istedikleri takdirde Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’den alacakları puan ile atama imkanına sahip olabilirler.
Harita Mühendisliğinin Çalışma Alanları Nelerdir?
Belediyeler
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
TKİ
Üniversiteler
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Özel Sektör
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Harita Mühendisi Nerelerde İş Bulabilir?
Mesleki işlere altılık oluşturabilmek amacıyla düşey ve yatay kontrol ağlarının oluşturulabilmesinde
Köprü yapımlarında
Yeryüzündeki hareketlerin izlenimi ve yapıların kontrol edilmesi için deformasyon ölçümü yapılması ve değerlendirilmesi
Karayolu yapımlarında
Metro yapımlarında
Baraj yapımlarında
Demiryollarında
Tünel yapımlarında
Uydulardan faydalanarak konum bilgisi sağlanmasında
Araçlardaki takip sistemlerinde
Hava yolları, uydu görüntüleri yardımı ile veri toplanmasında
Restorasyon faaliyetlerinde oluşturulacak olan altlık planlamasında
Mekanların veri tabanlarının, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşumunda
Harita Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?
Türkiye’de neredeyse tüm devlet ve vakıf üniversiteleri ile, KKTC üniversitelerinin tamamında Harita Mühendisliği bölümü bulunmaktadır.
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