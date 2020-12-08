Harita Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Geçmiş dönemlerde insanlar tekniğini bilmeden denemeye yanıla her alanda bilgi birikimi elde etmişler ve neredeyse her işleri kendileri yapmak zorunda kalmışlardır. Fakat sanayinin de gelişmesi ile birlikte iş alanları artmış, uzmanlaşmalar başlamıştır. Mühendislik alanlarından biri de harita mühendisliğidir. Birçok insan “harita mühendisliği” kavramını duymuş olsa da hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir.

Harita Mühendisliği Nedir?

Yerkürenin üstünde birçok farklı ölçümleri yapan ve bu ölçümlerin sonucunda elde ettiği verileri planlayarak, haritalar hazırlayan meslek sahipleri harita mühendisi olarak adlandırılırlar. Ölçümler yapılarak çeşitli hesaplamaları yapmak ile görevli olan bir harita mühendisi hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda istihdam edilir.

Harita Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Harita mühendisleri birçok alanda çalışabilmektedirler. Geniş çalışma sahalarına sahip olan harita mühendisliği bölümünün amacı yerküreyi anlayan, doğru şekilde planlayan, düzenleyen ve modern teknolojiyi kullanarak yönetebilen teknik elemanların yetiştirilmesidir.

Harita Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Harita mühendisliği mezunu olan bir kişi kararlaştırılmış olan yer yüzeylerini bir tanım ölçme yöntemleri ile ölçerek, sonuçları analiz etmesinin ardından; bu sonuçları dijital ortamlara aktarımını sağlayarak bir haritanın oluşmasını sağlarlar. Harita mühendisleri harita oluşturabilmesinin yanı sıra projelerde yöneticilik, AR-GE çalışmaları gibi çeşitli alanda da yer alabilir.

Harita Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Harita mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimi sürecine tabidir. Mezun olunabilmesi için 240 AKTS’yi tamamlamak gerekmektedir ve aynı zamanda üniversitenin mezun olma koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Harita Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bir harita mühendisi olabilmek için Mühendislik, İnşaat ve Mühendislik, Mimarlık fakültelerinin birinde Harita mühendisliği, Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği ve Jeodezi bölümlerinin herhangi birinden 4 yıllık bir lisans eğitimi almaları gerekir. Plan ve proje bilgisi, bilişim sistemleri, ileri matematik, alet bilgisi ve temel mühendislik dersleri mutlaka alınmalıdır.

Harita Mühendisliği Bölümü İngilizce Midir?

Harita Mühendisliği bölümü İngilizce değildir fakat bazı üniversitelerde İngilizce olarak okutulabilmektedir. İsteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık okunabilmektedir.

Harita Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Harita mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır.

Harita Mühendisliği Bölümü Dersleri Nedir?

Harita Mühendisliği bölümünü okuyan bir öğrenci 8 dönemlik eğitim sürecinde temel mühendislik, harita bilimi gibi detaylı bilimsel birçok dersler alacaktır. Harita Mühendisliği bölümü öğrencisi başta;

Kadastro Bilgisi

Harita Mühendisliğine Programlama

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Taşınmaz Hukuku

Coğrafi Analiz Teknikleri

Fotogrametri

Ölçme Uygulamaları

Mühendislik Ölçmeleri

Harita Mühendisliğine Olasılık ve İstatistik

Kartografya olmak üzere çok sayıda dersten 4 sene boyunca sorumlu olacaktır. Başarı ile bu dersleri tamamlayan bir öğrenci diplomasını aldığı takdirde “Harita Mühendisi” unvanına sahip olacaktır.

Harita Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Harita Mühendisleri mezun olmalarının ardından kendilerine hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda iş bulabilirler. Harita Mühendisleri bina, baraj, karayolu, köprü yapımlarında görev alabilir. Mezun olan kişiler devlet kurumlarında ya da bakanlıklarda çalışabilirler. Harita Mühendisleri devlet kurumlarında bulunan iş fırsatlarından faydalanmak istedikleri takdirde Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’den alacakları puan ile atama imkanına sahip olabilirler.

Harita Mühendisliğinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Belediyeler

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

TKİ

Üniversiteler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Özel Sektör

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Harita Mühendisi Nerelerde İş Bulabilir?

Mesleki işlere altılık oluşturabilmek amacıyla düşey ve yatay kontrol ağlarının oluşturulabilmesinde

Köprü yapımlarında

Yeryüzündeki hareketlerin izlenimi ve yapıların kontrol edilmesi için deformasyon ölçümü yapılması ve değerlendirilmesi

Karayolu yapımlarında

Metro yapımlarında

Baraj yapımlarında

Demiryollarında

Tünel yapımlarında

Uydulardan faydalanarak konum bilgisi sağlanmasında

Araçlardaki takip sistemlerinde

Hava yolları, uydu görüntüleri yardımı ile veri toplanmasında

Restorasyon faaliyetlerinde oluşturulacak olan altlık planlamasında

Mekanların veri tabanlarının, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşumunda

Harita Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

Türkiye’de neredeyse tüm devlet ve vakıf üniversiteleri ile, KKTC üniversitelerinin tamamında Harita Mühendisliği bölümü bulunmaktadır.