Hârezmi Eğitim Modeli'ni geliştirme çalıştayı düzenlendi

Çevrimiçi olarak düzenlenen çalıştayda yeni dönemde Hârezmi Eğitim Modeli uygulamalarında niteliği arttırmak için içeriği zenginleştirmek, yeni yaklaşım ve uygulamaları çalışmalara adapte etmek ve içinde bulunduğumuz salgın sürecinde uzaktan eğitimleri etkili kılmak için yapılacaklar üzerinde duruldu.



361 KURUMLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Çevrimiçi çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra farklı üniversitelerden akademisyenler ve rektörler de katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Hârezmi Eğitim Modeli'nin değişerek ve gelişerek öğrenme yolculuğunu sürdürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Ülke genelinde eğitimle ilgili olarak yeni dönemde farklı bir yol haritası çiziliyor. Bu bağlamda Hârezmi Eğitim Modeli uygulamaları yıldan yıla yaygınlaşıyor. Modelimiz İstanbul merkezli olmak üzere ülke genelindeki çalışmalarını 361 kurumla sürdürüyor. Biliyoruz ki öğretmenlerin inanmadığı, yürekten katılmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz. Hârezmî Eğitim Modeli, çalışmalarını hepimizin öğrenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren kapsayıcı ve kuşatıcı bir heyecan dalgasıyla sürdürdü. Erasmus+ Programı’nın Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti kapsamında hibe desteği almaya hak kazanması da bunun göstergelerinden biri. İnanıyorum ki model bu dönemde de çalışmalarını başarıyla yürütecektir.Hârezmî Eğitim Modeli, öğrencilerimizin zihinsel ve duygusal gelişmelerini destekleyen yenilikçi bir uygulama olduğu için öğretmen ve yönetici eğitimlerinin sürekliliği yanında deneyimlerin paylaşımı da çok önemli. Eğitim modelinin gelişmesine katkı sunan tüm akademisyen ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."



Hârezmî Eğitim Modeli nedir?

Hârezmî Eğitim Modeli; ‘bilgi işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi’, ‘programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi’, ‘disiplinlerarası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi’, ‘robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi’ ve ‘sosyal bilimleri STEM eğitimine ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi’ şeklinde beş temele dayanıyor. Bu model ile planlama ve problem çözme yetisine, eleştirel, yaratıcı düşünme ve etkili iletişim becerilerine sahip, kendini geliştirebilen, ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamayı hedefleniyor.