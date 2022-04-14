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Happen 2. Ve 3. Hali Nedir? Happen Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Happen 2. Ve 3. Hali Nedir Happen Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Happen kelimesinin Türkçe anlamı olmak, meydana gelmektir. Happen kelimesini cümle içerisinde sıklık ile görülmektedir. Aynı zamanda yazarken ve konuşurken de happen kelimesini sıklık ile kullanmaktayız. Geçmiş zamandan bahsettiğimiz zaman happen kelimesi değişiklik göstermektedir. Peki, happen kelimesinin ikinci ve üçüncü hali nasıldır? Happen kelimesinin ikinci ve üçüncü hali örnekleri nelerdir sizler için detaylı bir şekilde derledik.

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 Happen kelimesi İngilizcede fiil olarak kullanılmaktadır. Anlamı olmaktır. 

 Happen Kelimesi Kullanımı: 

 He, she, ıs ile happens şeklinde, diğer özneler ile de happen şeklinde kullanılır. Happen kelimesi olumsuz bir şekilde kullanılacak ise yardımcı fiil olan don’t yardımcı fiilinin kullanılması gerekmektedir. He, she, it öznelerinde don’t, doesn’t şeklinde kullanılır. 

 Happen ile Cümleler: 

I was so scared when the earthquake happen. 

If something happens to her, I will find you. 

Does it happen again? 

Happen 2.Hali: 

 Happen kelimesi geçmiş zamanda değişiklik göstermektedir. Düzenli bir fiildir. Happen kelimesini geçmiş zamanda kullanılacağı zaman sonuna -ed eki almaktadır.

 Happen 2. Hali Örnek Cümleler: 

Something happened. 

So what happed? 

Yeterday the traffic accident happened. 

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Happen 3. Hali: 

 Happen kelimesi düzenli fiildir. İngilizcede düzenli fiiller geçmiş zaman yapabilmek için sonuna -ed eki almaktadır. Bir fiil düzenli fiil ise ikinci ve üçüncü hali aynıdır. Happen kelimesi düzenli bir fiil olduğu için üçüncü halinde de sonuna -ed eki almaktadır.

 Happen 3. Hali Örnek Cümleler: 

It has happened before the polise came.

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