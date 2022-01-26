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Hanımeli nasıl yazılır? Hanımeli kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hanımeli nasıl yazılır Hanımeli kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Dilimizde pek çok kelime günlük hayatta yanlış bir şekilde yazılmaktadır. Özellikle birleşik kelimeler çoğu zaman ayrı bir şekilde yanlış yazılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de hanımeli kelimesidir. Peki hanımeli nasıl yazılır? Hanımeli kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Sizlere hanımeli kelimesinin doğru yazılışını detaylıca derledik.

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Hanımeli kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Kelimenin anlamı ve doğru şekilde yazılışı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmektedir.

 Hanımeli bir bitki türü olmaktadır. İlkbaharda açan ve süs bitkileri çeşitlerinden bir bitki türüdür. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre hanımeli şu şekilde tanımlanmaktadır:

 - Hanımeligillerden, tırmanıcı, çalılıklarda ve korularda yetişen bir bitki.

 - Bu bitkinin güzel kokulu çiçeği.

 Hanımeli kelimesinin anlamı dışında yazılışı da pek çok kişi tarafından yanlış bilinmektedir. Hanım ve eli kelimelerinden oluşan hanımeli kelimesi bitişik yazılmaktadır.

 Hanımeli Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik Mi, Ayrı Mı?

 Günlük hayatta pek çok kelimenin anlamı ve doğru yazılışı internette ve pek çok kaynakta araştırılmaktadır. Hanımeli kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Hanımeli bir bitki türü olup pek çok alanda kullanılan ve güzel kokan bir bitkidir. Doğru yazılışı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmektedir. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''hanımeli'' şeklinde bitişik olmaktadır. Hanımeli kelimesine örnek şu şekilde verilebilir:

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 - Hanımeli çok güzel kokuyor: Doğru yazılışı

 - Hanım eli çok güzel kokuyor: Yanlış yazılışı

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