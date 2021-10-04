Hanımeli hecelerine nasıl ayrılır? Hanımeli kelimesinin doğru hecelenmesi..

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Türkçede özellikle bazı kelimeler birleşik olduğu için heceleme noktasında zorluk yaşanabilmektedir. Bu kelimeler arasında özellikle hanımeli sözcük grubu adına çok yanlış yapılıyor. Ancak öğrendikten sonra kolayca hanımeli kelimesini grubuna ayırmak ve hecelerine bölmek mümkündür.

Hanımeli Hecelerine Nasıl Ayrılır?

Heceleme konusunda çok yanlış yapılan en önemli kelime grupları içerisinde Hanımeli sözcüğü bulunmaktadır. Bu doğrultuda Hanımeli kelimesi için doğru heceleme şu şekilde ele alınır;

‘Ha-nı-me-li’

Görüldüğü üzere Hanımeli kelime grubu 4 heceden oluşmaktadır. Her bir hece eşit şekilde 2 harften meydana gelir. Bu şekilde alt kısmına çizgi çekerek çalışmak mümkündür. Böylece hanımeli kelimesi için yanlış yapmadan daha etkin şekilde hecelenmesi anlaşılabilir.

Hanımeli Kelimesinin Doğru Hecelenmesi

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Hanımeli kelimesinin hecelenmesi konusunda hem yanlış hem de doğruyu yazarak daha iyi anlamak mümkün.

‘Ha-nım-e-li’ (Yanlış)

‘Ha-nı-me-li’ (Doğru)

Yukarıda verilen hem yanlış hem de doğru heceleme üzerinden Hanımeli kelime grubuna anlamak mümkün. Özellikle yan yana yanlış ve doğru verildiği için öğrencilerin çok daha kolay şekilde anlamasına olanak sağlanmaktadır.

Aynı harf sayısı ile 4 heceden oluşan Hanımeli kelime grubu, ikinci seferde yapıldığı gibi doğru şekilde hecelenir. Özellikle ilköğretim öğrencilerinin pratik yaparak kolayca anlayabilecekleri ve heceleme yapabilecekleri kelime grupları arasında yer alır.