Hangi sınıflar kaç saat ders yapacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarıyla ilgili detaylara yer verildi. 2 Mart Salı günü başlayan yüz yüze eğitime hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için başlayamayan eğitim kurumları, en geç 8 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçecek.

İLKOKULLAR 2 GÜN YÜZ YÜZE

- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada iki gün yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim yapılacak.

- Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında haftada iki gün yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

- Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak.

- Okulöncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak. Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacak.

LİSELERE GÜNDE 8-10 SAAT DERS

- Tüm sınıflarda öğrenciler ikiye bölünecek ve eğitim her grubun iki gün okula gideceği şekilde planlanacak.

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati eğitim yapılacak. Her ders saati süresi 30 dakika ve dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak.

8’İNCİ SINIFLARA YOĞUN PROGRAM

- Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8’inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak.

UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE

- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerde öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak. Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Okullarda maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat ediliyor.