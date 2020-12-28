Hangi illerde tablet bilgisayar dağıtımı yapılıyor? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te çevrim içi düzenlenen tablet dağıtım törenine video konferansla katıldı.

Salgın döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok hızlı adımlar atıldığını belirten Selçuk, Türkiye'nin, EBA destek merkezleri ve EBA gibi dünya birinciliği elde etmiş bir eğitim portalı kurabilen nadir birkaç ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

Salgın döneminin en başında öğretmenler, öğrenciler ve velilerin sağlıklı iletişim yürütebilmesi için birçok hazırlık yaptıklarını aktaran Selçuk, fedakarca çalışan öğretmenlerin, öğrencilerine ulaşmanın farklı yollarını bulduğunu, çok güzel başarı hikayeleri ortaya çıktığını ifade etti.

EBA üzerinden canlı ders yapabilme, öğrencileri ödevlendirme ve gelişimlerini takip edebilme imkanlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Selçuk, yüzlerce, binlerce içerikle mobil uygulamalarla, destek paketleriyle, yapay zekayla çalışan akademik destek sistemiyle çocukların eğitimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"14 BİN EBA DESTEK NOKTASI KURDUK VE BUNUN SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Bakan Selçuk, televizyon kanallarında bütün derslerin tekrarlanarak işlendiğini, çocuklara sorulacak sorular, sınavlar ve konuların tamamının bulunduğunu belirtti.

"Bununla yetinmiyoruz, daha ilerisini istiyoruz. O yüzden canlı dersler, EBA destek merkezleri, EBA portalı çok daha önemli hale geliyor." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Sizlerin desteğiyle 14 bin EBA destek noktası kurduk ve bunun sayısı da gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde yaklaşık günlük 3 milyon dersten söz ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü bu sayılarla biz zaten dünya birincisi olabiliyoruz. Ama bazı imkanları kısıtlı öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok çok aşacak şekilde, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerimizin ve iş dünyamızın destekleriyle devam ettiriyoruz."

Her bir çocuğa ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ettiklerini belirten Selçuk, "Bu çerçevede eğitimin bir millet ödevi olduğunu biliyoruz. El birliğiyle sizlerin temin ettiği 60 bin tablet, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildikten kısa bir süre sonra da evlatlarımıza ulaşmış olacak." dedi.

"GÖZLERİNDEKİ PARILTIYI DÜŞÜNDÜKÇE ÇOK ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

Bakan Selçuk, böylece Gaziantep'te 60 bin öğrencinin daha tablet bilgisayarlarına kavuşacağını bildirerek, "Elbette bunların internet paketi de olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden, doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak. Bu çocuklarımızın mutluluğunu, yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki parıltıyı düşündükçe emin olun çok çok mutlu oluyoruz ve sizlerle bu mutluluğu paylaşmak, sizlerin desteğiyle burada bir mesafe almak, bize büyük bir memnuniyet veriyor." diye konuştu.

Öğrenciler için gösterilen bu gayretin etkilerinin tahmin edilenden daha büyük olacağının altını çizen Selçuk, tablet bağışında bulunanlara öğrenciler, öğretmenler ve veliler adına teşekkür etti.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevirim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 50 bin dağıtım yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkürler."

MEB ücretsiz tablet başvurusu uzaktan eğitim sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere daha önce dağıtılan ücretsiz tabletlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 500 bin tablet dağıtımıyla ilgili yeni açıklama geldi. Selçuk ilk etapta 200 bin, daha sonra ise 300 bin tabletin öğrencilerle buluşturulacağını belirtti. MEB haricinde bazı belediye ve derneklerin destek amaçlı açtığı ücretsiz tablet başvuru ekranını ile talepler de alınmaya devam ediyor. Peki, MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ücretsiz tablet başvurusu hakkında ayrıntılar...

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.

Bakan Selçuk tablet dağıtımı hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Dolayısıyla MEB tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru linki, formu yok. Fakat belediyeler tarafından oluşturulan başvuru ekranları üzerinden ücret tablet başvuru formu doldurmak mümkün. Bunun için belediyelerin internet sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.