Hangi illerde okullar tatil?

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Pazartesi günü başlayan yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına almış vaziyette. İstanbul’da kar yağışı dursa da yurdun bazı kesimlerinde yağışlar devam etmekte ve olumsuz hava şartlarına neden olmakta. Cuma günü ilk dönem karnelerini alacak olan öğrencilerden bazıları kar yağışı nedeniyle tatile erken çıktılar. Bursa, Zonguldak, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Sivas, Çorum, Ordu, Bitlis, Erzincan ve Mus’ta okullar 20 Ocak 2016 Çarşamba günü tatil edildi.

Eğitime 1 günlük ara verilecek olan iller Valilikler tarafından şu şekilde duyuruldu:

- Bursa’da kar yağışı etkisini devam ettirirken yapılan açıklamayla ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bilgisi verildi.

- Gümüşhane’de kar yağışı il genelinde tüm okulların tatil edilmesiyle etkisini gösterdi.

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- Ordu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

- Erzincan’da bazı ilçelerdeki okullar bugün tatil edilirken, Refahiye İlçesi’ndeki okullarda yarın da eğitime ara verilecek.

- Çorum’da eğitime kar engeli geldi ve okullar tatil edildi.

- Bayburt’ta eğitime hem bugün hem de yarın ara verildiği Valilik tarafından duyuruldu.

- Bitlis’te hava şartlarının hayatı olumsuz etkilemesi sebebiyle okullar hem bugün hem de yarın tatil edildi.

- Tunceli’de bazı ilçelerde eğitime bir günlük ara verildi.

- Sivas’ın 5 ilçesinde okullar bir gün süre ile tatil edildi.

- Zonguldak Valiliği tarafından yapılan duyuruda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

- Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

İLK DÖNEM SONA ERİYOR

Yurdun genelinde gelen kar tatili haberlerinin yanı sıra 22 Ocak 2016 Cuma günü öğrenciler 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ilk dönem karnelerini alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün il müdürlüklerine gönderilen yazıda öğrencilere yarıyıl tatili için ödev verilmemesi istendi. Böylece 15 gün boyunca okuldan ve derslerinde uzak kalacak olan öğrenciler tüm enerjilerini tatilde atarak ikinci döneme dinç bir şekilde başlayacaklar.