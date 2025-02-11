Hangi illerde kar tatili var

Haberin Devamı

Geçen haftadan beri yurt çapında etkili olan soğuk hava dalgası bazı illerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumsuz etki ediyor. Kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirdiği aksamalar ve riskler nedeniyle bazı Valilikler kar tatili duyuruları yapıyor.

ÇORUM

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı. Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

Haberin Devamı

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.



SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.



ADANA

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.