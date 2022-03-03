Hangi Hastalığa Kaç Gün Rapor Verilir? Hastalıkların İzin Süresi

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Hastalık izni ya da hastalık raporları, günlük hayatta devamlılık sağlanması gereken işin engellenmesine etki eden hastalık faktörünü açıklayan ve belgeleyen bir belge olarak tanımlanabilir.

Hangi Hastalığa Kaç Gün İzin Verilir?

Hastalık ile ilgili verilen izinler hakkında bilgiler şu şekilde açıklanabilir:

Rapor üzerinde yazılan bilgilere ve gösterilen mazerete göre raporların süresi farklılık gösterir. Hastalığın nedenine göre değişiklik gösteren bu durum; verem, kanser, akıl sağlığı hastalıkları gibi uzun süre isteyen tedaviler için on sekiz ay kadar uzun bir süreye gelebilir. Diğer hastalık durumlarında ise bu süre on iki ay yani 1 yıla kadar hastalık izni verilebilmektedir. Görev yaptığı sırada ya da görevden olayı herhangi bir saldırı yada kazaya uğrayan, bir meslek hastalığına tabii tutulan memur iyileşme gösterene kadar izinli sayılmaktadır. Memur olan kesime bir takvim yılı içerisinde tek bir hekim tarafından verilen hastalık raporunun toplamı kırk günü geçmemelidir. Memurlara bir defada en fazla on gün rapor verilebilmektedir.

Hastalıkların İzin Süresi Ne Kadardır?

Hastalık izinleri ya da hastalık raporları, hastalıktan hastalığa değişiklik gösterebilen bir durumdur. Her hastalığın ciddiyeti ve gerektiği tedavinin değişiklik göstermesinden dolayı bu izin süresi de ister istemez değişiklik gösterecektir. Bu süre değişikliği artabilir ya da azalabilir. Ciddi hastalıklarda önemli ve uzunca bir süre tedavi isteyen durumlar olduğu için sürelerin daha uzun olduğu görülmektedir. Kısa süreli tedavilerde ise hastalık raporlarının geçerlilik ve izin süresi daha kısadır.

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Kanser ve verem gibi ciddi hastalıkları içeren durumlarda uzun tedaviler gerekmektedir. Bu sebepten dolayı 1 seneden daha fazla bir süre izin verilme zorunluluğu vardır. Diğer hastalık durumlarında, verem kadar ciddi olmasa da yine uzun tedavi gerektiren hastalık durumlarında bu süre yani hastalık raporunun geçerliliği on iki ay kadar olacaktır.