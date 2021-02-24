Hangi Dağda Kurt Öldü atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Hangi Dağda Kurt Öldü, soru kalıbında olan nadir atasözlerinden biridir. Bazı kaynaklarda dilimize yerleşmiş bir söz kalıbı olarak tanımlansa da çoğu kaynakta atasözü olarak geçer. Hangi Dağda Kurt Öldü atasözünün anlamı nedir, hangi durumlar için kullanılır? Merak edenler için örnek cümlelerle derledik.
En çok kullanılan atasözlerinin başında gelen Hangi Dağda Kurt Öldü sorusu genellikle şaşırma bildiren cümlelerin içerisinde yer alır.
Hangi Dağda Kurt Öldü Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Birinci Anlamı: Çat kapı gelen misafirleri karşılama cümlesi olarak kullanılır. Şaşkınlıktan çok sevinç bildirir.
İkinci Anlamı: Uzun zamandır görüşmediğimiz bir arkadaştan telefon ya da haber geldiğinde ne kadar şaşırdığımızı göstermek için bu atasözünü kullanırız.
Üçüncü Anlam: Biri daha önce kendisinde görmeye alışık olmadığımız bir davranış sergilerse Hangi Dağda Kurt Öldü deriz. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılan bir atasözüdür.
Hangi Dağda Kurt Öldü Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
1- Hangi dağda kurt öldü de yolun buralara düştü? (Sitem bildiren cümle)
2- Sen hangi dağda kurt öldü de bu kadar erken kalktın? (Şaşkınlık bildiren cümle)