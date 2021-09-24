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Hamster Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Hamster Hangi Cinstir? Hamster Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hamster Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Hamster Hangi Cinstir Hamster Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hamster insanların evde beslemek için tercih ettiği evcil hayvan türlerinden bir tanesidir. Bununla birlikte bakımının da yapılması gerekmektedir. Sizin için hamster türlerini, bu türlerin özelliklerini, hamsterin hangi cins olduğunu ve hamster alırken dikkat edilmesi gereken noktaları derledik.

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Çoğu kişi tarafından sincap, fare ve tavşan gibi canlıların birleşmesi ile hamsterin meydana geldiği düşünülse de böyle bir durum kesinlikle söz konusu olmamaktadır. Bu biçimde düşünülmesinin sebebi ise; hamsterlerin farklı renklerde ve çok çeşitli şekillere getirilmiş olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Hamster bakımı ve çoğaltılması çok basit olduğu, maliyetinin de fazla olmaması nedeni ile özellikle laboratuvar çalışmalarında en fazla tercih edilen hayvanlar arasında bulunmaktadır. 

Hamster Nedir? 

Hamster, cricetidae familyasına ait olan kemirgen bir hayvan türüdür. Hamster'ın öyküsü, 1930 senesinde Suriye Yahudi Üniversitesi içerisinde Zooloji dalının öğretim üyesi olan Prof. İsrâ'el Aharûnî'nin dişi bir hamster ile 12 tane yavrusunu Suriye yakınlarındaki bir kasabada bularak alması ile başlamıştır. Aynı üniversite içerisinde görevli olan Dr. Ben Menahem, bu yavrulardan iki tane dişi ve bir tane erkeği alarak çiftleştirmiştir. Bu sayede insan eli aracılığı ile yapılan ilk hamster yavrularının elde edilmesi sağlanmıştır. Dr. Menahem'in sahibi olduğu bu hamster ailesi, bugün bütün dünyada yer alan evcil hamsterlerin atası olarak nitelendirilmektedir. 

 Hamster Türleri Nelerdir? 

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 Hamsterler, yedi tane türe ayrılmaktadır. Bu türlerin isimleri ise şu şekilde sıralanmaktadır: 

Cansumys (1 tür) 

Cricetus (1 tür) 

Tscherskia (1 tür) 

Allocricetulus (2 tür) 

Phodopus (3 tür) 

Mesocricetus (4 tür) 

Cricetulus (7 tür) 

Şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca bunların dışında soyu tükenmiş olan 15 tane tür tespit edilmiştir. Evrimsel nitelikteki tarihleri, Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da Orta Miyosen Dönemi içerisinde, bir diğer deyiş ile günümüzden 16,4 milyon sene öncesiyle 11.2 milyon sene öncesine kadar gitmektedir. Asya içerisinde ise günümüzden 11 milyon sene öncesi ile 6 milyon sene öncesi arasında evrimleştikleri bilinmektedir. 

 Hamster Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 

 Hamster alırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. Öncelikle Dış bakıda hamsterin tüylerinin yumuşak ve aynı zamanda parlak olması, gözlerinin parlak ve canlı olması, tam bir yuvarlak şekle sahip olması, gözlerinin etrafında kızarıklık, şişlik ve gözde çapaklanmanın olmaması oldukça önemlidir. Göz üzerinde veya burunda akıntının mevcut olmaması, kuyrukta ve anüste herhangi bir ıslaklığın bulunmaması hamsterin hastalık sahibi olmadığına işaret etmektedir. 

 Hamsterin Cinsi Nedir? 

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 Hamsterler Mesocricetus cinsine ait olmaktadır. Hamsterler yaklaşık olarak iki yıl yaşamaktadırlar. Renkleri göremedikleri gibi aynı zamanda da uzağı görme yetenekleri de çok fazla gelişmemiştir. Bunun aksine koku alma ve özellikle de işitme duyuları oldukça gelişmiştir. Hamsterleri öbür kemirgenlerden ayırabilen en önemli fonksiyonları yanaklarındaki keseleridir. Hamsterler, genel olarak yiyeceklerini bahsedilen keselerde toplamaktadırlar ve yuvalarına taşıyarak besinleri depolamaktadırlar. Bu keseler yanaktan başlamaktadır ve omuz üzerinde bitmektedir. Bir hamster, kesesinde kendi vücudunun hacminin yarısı kadar olan yiyeceği taşıyabilmektedir. 

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 Hamsterlerin Özellikleri Nelerdir? 

 Hamsterlerin derileri vücutlarına tam yapışmamış olup gevşek ve esnek bir yapısı mevcuttur. Âdeta derileri, vücuduna bol gelen bir giysi gibi görünmektedir. Gözleri parlaktır ve tam yuvarlaktır. Bununla beraber ayakları kavramaya ve tutmaya oldukça uygundur. Bu sebepten dolayı hamsterler iyi birer tırmanıcıdırlar. Ön ayaklarında dört tane, arka ayaklarında ise beş parmakları bulunmaktadır. Kuyrukları bir santimetreden daha kısa ve küttür. Uzun tüylü olan varyetelerde kuyruk bütünüyle tüylerin altında gizlenmiş halde bulunmaktadır. Boyları 15 ile 20 santimetre, ağırlıkları ise 200 gram dolayındadır. Hamsterler omnivor canlılardır. Ancak evcil türleri genel olarak yulaf, arpa ve buğday gibi kuru olan gıdalar ile beslenmektedirler. Altın hamsterler için günlük olarak 15 gram dolayında besin yeterliyken, cüce hamsterler için ise günlük 8 gram dolayında besin yeterli olmaktadır. Hamster, daima verilen besinlerini yemeyi tercih etmek yerine bazı durumlarda bir miktar saklayabilmektedirler.

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