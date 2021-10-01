Hammurabi kanunları nelerdir ve özellikleri nedir? Hammurabi kanunları hangi uygarlığa ait ve maddeleri

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Babil uygarlığına ait olan Hammurabi Kanunları geçmişten günümüze kadar hala tarihi önemini korumaya devam ediyor. Antik dönemden gelen bu kanunlar, özellikleri ve taşıdığı etki ile beraber oldukça önemli bir yere sahip.

Hammurabi Kanunları Nelerdir?

Hammurabi Kanunları aynı zamanda kısasa kısas olarak ifade edilmektedir. Özellikle tarihi kanunları ile geçen ünlü Babil kralı Hammurabi şeklinde de ifade edilmektedir. M.Ö. 1760 yılları dönemlerinde çıkan hamurabi kanunları, tarihin en iyi şekilde korunmuş ve en eski yazılı kanunları içerisinde yer alıyor. Hammurabi kendisine bu kanunları Tanrı Şamaş’ın yazdırdığını dile getirmiştir. Bu sebepten koyduğu tüm yasalar Tanrı yasaları olarak ifade edilmekteydi. Böylesi yönü üzerinden de oldukça etkili ve güçlü bir yanı olduğunu söylemek mümkün.

Hammurabi Kanunları Özellikleri Nedir?

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Hammurabi kanunlarının belli başlı bazı özellikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda bu özellikler kanunların temelini oluşturan yapılar olarak öne çıkıyor.

- ‘Dişe diş göze göz’ şeklinde suçu işleyen kişiye aynı etkide ceza verilmekteydi.

- Hem zamanın ihtiyaçlarını karşılayan hem de eski örf ve adetleri ile gelenekleri taşıyan bir kanundu.

- 282 maddeden oluşmaktadır.

- Oldukça katı kuralları vardır.

- Taşın üzerine Akadça yazılmıştır.

- Tarihteki ilk yazılı anayasadır.

- Kanunlar 2,25 metrelik uzun ve siyah bir taşın üzerine yazılmıştır

Bu şekilde daha birçok farklı özelliği ile beraber Hammurabi Kanunları arkeolojik açıdan tarihinin en önemli yapılar içerisinde yer alıyor. Günümüzde ise hala Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilendiğini söylemek mümkün.

Hammurabi Kanunları Hangi Uygarlığa Ait?

Hammurabi Kanunları kapsamında en çok merak edilen konulardan biri hangi uygarlığa ait olduğudur. Bu bağlamda Hammurabi Kanunlarının Babil uygarlığına ait olduğunu söylemek mümkün. Kendi ismini alan Babil Kralı tarafından hazırlanmış ve Tanrı Şamaş’ın kanunları olarak da ifade etmiştir. Böylece M.Ö. 1760 yıllarında başlaması ile beraber çok uzun yıllar etkisini kaybetmemiş ve uygulanmış en önemli yazılı kanunlar içerisinde geliyor.

Diğer yandan ilk anayasa olma özelliği ile önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda bu kanunlar ile beraber Babil uygarlığı döneminde birçok farklı suçun önemli oranda azaldığı da ifade ediliyor. Zira Hammurabi Kanunları ceza olarak oldukça katı bir yapıya sahipti.

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Hammurabi Maddeleri

Oldukça geniş bir yapıya sahip olan ve katı bir etkisi bulunan Hammurabi Kanunları belli başlı bazı maddelerden oluşmaktadır.

- Eğer bir hırsız duvarı delerek eve girmiş ise, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür.

- Bir kişinin evi yanarken başka bir kişi o evin malına göz dikerse, aynı şekilde yakılarak öldürülür.

- Eğer bir adam kendisine çocuk veren kadından ayrılmak isterse, ona çeyizini geri verir ve tarlası, bahçesi ve malının bir kısmını da kullanması için verir.

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- Evli bir adamın karısı çocuklarını bakması için başka bir kadın alırsa ve adam bir kadın daha isterse o adam ikinci karısını alamaz.

- Bir adam bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak bir harekette bulunur ise cezalandırılır.

- 1 kişi eğer hırsızlık yaparsa eli kesilir ve tecavüz ederse öldürülür.

- Babasını döven evladın iki eli kesilir.

- Birisini suçlayan mutlaka bunu ispatlamalıdır. Eğer ispatlayamaz ise ölüm cezası ile çarptırılır.

Bu şekilde Hammurabi Kanunları daha birçok farklı madde üzerinden öne çıkıyor.