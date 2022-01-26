Hammadde nasıl yazılır? Hammadde kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Madde kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve yazılışları şu şekildedir: 1- Maddeci 2- Maddesel 3- Maddiyat 4- Maddeden 5- Maddeleştirmek 6- Maddi 7- Hikmet-i Madde 8- Maddecilik

Hammadde Nasıl Yazılır?

Doğada, milyonlarca yıl içerisine kendiliğinden oluşan, henüz işlenmemiş maddelere ve yer altı kaynaklarına ham madde denir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise birçok okur tarafından merak ediliyor.

Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

HAM MADDE

Hammadde Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Ham madde kelimesi birleşik isim değil tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına tamlamalar bitişik değil ayrı yazılır.

HAM MADDE - Doğru

HAMMADDE - Yanlış

Hammadde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ülkemizde en çok çıkarılan ham maddelerin başında mermer, kaya tuzu ve bor geliyor. (Doğru Kullanım)

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2- Hammadde bakımından zengin olan ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dır. (Yanlış Kullanım)