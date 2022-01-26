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Hammadde nasıl yazılır? Hammadde kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hammadde nasıl yazılır Hammadde kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Materyal, nesne ve mal kelimeleriyle eş anlamlı olan madde, dilimize Arapçadan geçmiştir. Beş duyu organı ile algılanabilen, doğada hazır halde bulunan ya da sonradan kullanılmak üzere işlenebilen nesnelere madde denir. Farsça kökenli bir sözcük olan ham kelimesi ise henüz olgunlaşmamış demektir. İşlenmemiş maddeler için de aynı sözcük kullanılır. Hammadde nasıl yazılır? Hammadde kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Madde kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve yazılışları şu şekildedir: 1- Maddeci 2- Maddesel 3- Maddiyat 4- Maddeden 5- Maddeleştirmek 6- Maddi 7- Hikmet-i Madde 8- Maddecilik 

 Hammadde Nasıl Yazılır?

 Doğada, milyonlarca yıl içerisine kendiliğinden oluşan, henüz işlenmemiş maddelere ve yer altı kaynaklarına ham madde denir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ise birçok okur tarafından merak ediliyor.

 Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 HAM MADDE

 Hammadde Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Ham madde kelimesi birleşik isim değil tamlamadır. Dil bilgisi kurallarına tamlamalar bitişik değil ayrı yazılır.

 HAM MADDE - Doğru

 HAMMADDE - Yanlış

 Hammadde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Ülkemizde en çok çıkarılan ham maddelerin başında mermer, kaya tuzu ve bor geliyor. (Doğru Kullanım)

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 2- Hammadde bakımından zengin olan ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dır. (Yanlış Kullanım)

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