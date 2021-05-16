Hamlet kitabını kim yazmıştır? Hamlet kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Hamlet kitabının olay örgüsü Danimarka'da geçmektedir. İlk olarak bu kitap İngiltere'de yayınlanmış bir kitaptır. Ünlü İngiliz yazar tarafından yazılmış olan bu kitap ülkemizde de tiyatro şeklinde uyarlanmaları olmuştur. 40'a yakın uyarlanması ile dünyada en fazla uyarlanan kitaplardan biri olmuştur. Dünya tarihinde ise en fazla tanınmış kitaplardan bir tanesi olmuştur.

Hamlet Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Oğlunun daha iyi bir eğitim alması için Danimarka'dan Almanya'ya gönderilen bir gencin yaşam öyküsünü konu edinen bir kitaptır. Ailesi tarafından büyük maddi destek alan Hamlet bir gün babasının ölüm haberini alacaktır. Hamlet kitabının ana fikri öc almak her insanın hakkıdır. Bir insan haksızlığa uğramışsa ne yapıp eder öcünü zaman geçse dahi alır.

Hamlet Kitabını Kim Yazmıştır?

Hamlet kitabının yazarı ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'dir.

Hamlet Özet

Hamlet Danimarka'da yaşayan Kral Hamlet'in oğlu ve aynı zamanda Danimarka'nın prensidir. Babası Kral Hamlet vefat edince Hamlet'in üvey annesi ile evlenmektedir. Danimarka ve Norveç yüzyıllardır süre gelen iki düşman ülkedir. Bu düşmanlık Kral Hamlet öldükten sonra dahi devam etmektedir. Norveç prensi olan Fortinbras ise Danimarka'ya işgal girişimlerini düşünmektedir.

Claudius ise Norveç'ten gelecek olan tehlikeyi iyi bilmekte ve Norveç prensinin hamlelerini kestirmek ve ülkesini işgalden kurtarmak için var gücü ile uğraşmaktadır. Hamlet ise bu süreçte babasının yasını tutmakla meşguldür. Devlet işleri ile ilgilenemez sadece babası için derin üzüntü duymaktadır. Claudius ise bu durumun neden olduğunu sorgular vaziyettedir. Hamlet'in bu duygu değişiminin nedenini öğrenmek için Rosencrantz ve Guildenstren adlı iki arkadaşını Hamlet'in yanına göndermiştir.

Polonius adlı kişi Claudius'un en güvendiği kişilerden bir tanesidir. Opheila ise Hamlet'in bu garip davranışlarından en rahatsız olan kişidir. Bir anda bu durumu öğrenmek için Hamlet'in odasına dalar ve Hamlet hiçbir şey demeyerek sadece Opheila'nın suratına bakar. Hamlet cinnet geçirmektedir. Ophelia'ya aslında cinnetin sebebinin bir aşk için olduğunu söyler. Oysaki herkes onun babasının yasını tuttuğu için bu durumda olduğunu söylemiştir. Kral artık Hamlet'in bir deli olduğunu anlar. Onu bir an önce başka bir ülkeye göndermek ister.

Kral'ın tek amacı vardır, o da Hamlet'i öldürmektir. İngiltere'ye Hamlet'i göndererek İngiltere kralı tarafından Hamlet'i öldürmenin planlarını yapmaktadır. Hatta bu isteğini ise mektuba yazarak İngiltere kralına göndermektedir. Hamlet ise gizli bir şekilde bu mektuptan haberdar olmuştur. Bunu öğrenir öğrenmez Kral'ın tuzağının farkında olarak gitmekten vazgeçer. Danimarka'ya geri dönmüştür. İngiltere'ye geldiği gibi böylece ülkesine dönmüş olur. Ophielia ise bütün bu olanlara anlam veremez ve delirir. Delirdikten sonra ise kendini nehire atarak intihar eder. Ophelia boğularak can vermiştir.

Ophelia'nın çocuğu Laertes ise Paris'ten Danimarka'ya gelmiştir. Babasının cenaze törenine katılmak için gelmiştir. Oğlu Danimarka'ya geldikten sonra kral ile anlaşmıştır. Leartes kral tarafından sakinleştirilir.

Hamlet Karakterleri

- Ophelia

- Horatio

- Polonius

- Gertrude

- Hamlet

- Laertes

- Claudius

- Hayalet

- Fortinbras

- Yorick

- Guildenstern

- Voltimand