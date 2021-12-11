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Hamilelikte su gelmesi ile idrar arasındaki fark nedir?

Hamilelikte su gelmesi ile idrar arasındaki fark nedir

Hamileliğin sonlarına doğru hamilelikte su gelmesi ile idrar çoğu zaman karıştırılıyor. Kadınlar en ufak bir idrar kaçmasını su gelmesi şeklinde yorumlayarak paniğe kapılabiliyor. Bu nedenle de pek çok kişi hamilelikte su gelmesi ile idrarı nasıl ayırabileceğini araştırıyor. Hamilelikte su gelmesi ile idrar arasındaki fark nedir sizler için derledik.

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Hamilelikte su gelmesi, doğumun başlangıcı olarak bilinir. Yavaş bir sızıntı ile başlayarak ya da nadir de olsa fışkırarak gelebilir.

 Hamilelikte Su Gelmesi ile İdrar Arasındaki Fark Nedir?

 Hamileliğinin sonlarına yaklaşan kadınlar genellikle hafif İdrar sızıntısını çoğu zaman su gelmedi şeklinde yorumlayarak paniğe kapılabiliyor. Hamilelikte su gelmesi ile idrarı birbirinden ayırabilmek için şu durumlara dikkat etmek gerekir;

Çarşafın ıslak yerini kokladığım zaman tatlımsı bir koku bulunuyorsa (keskin amonyağa benzeyen idrara benzemeyen bir koku),

Soluk saman rengi olan bir sıvı, birkaç saatte bir yeniden gelerek doğuma kadar kesilmeden devam ediyorsa,

Pelvik taban kaslarını sıktığınız zaman sıvının akışı durmuyorsa, suyunuzun geldiğini anlayabilirsiniz.

Aynı zamanda yatar pozisyondayken sıvının daha fazla geldiğini görebilirsiniz. Ayakta dururken ya da otururken bebeğinin başı, akışı geçici bir süre için engelleyen bir tıpa görevi göreceğinden dolayı suyun gelmesi genellikle durur ya da azalır. Membranlar (zarlar) rahim ağzına yakın bir bölgeden yırtıldıysa, ayakta durduğunuz ya da oturduğunuz zamana göre daha çok sıvı gelir.

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 Suyunuz geldiği zaman bebek mikrop kapmaya müsait olduğu için hemen doktora gitmeniz gerekir. Bazı hamileler suyu gelse de doğum sancıları ya da ağrıları başlamadı diye hastaneye gitmeyi geciktiriyor. Bu durum, anne ve bebeğin mikroplarla bulaşan bazı hastalıklar kapmanıza neden olabilir.

 Gebelikte Sızıntı Şeklinde Su Gelmesi Neye İşaret Eder?

 Su kesesi, üst bölgeden ve sıyrık gibi yırtılmışsa amniyon suyu sızıntı şeklinde de akabilir. Bu nedenle de anne adayları idrar kaçırdığını ya da akıntı nedeni ile ıslaklık hissettiğini düşünebilir. Amniyon sıvısı akıntı şeklinde koyu ve kıvamlı olmaz. Su gibi akışkan bir yapıya ve açık sarı ya da ıhlamur çayı rengine sahip olur. Çamaşırda akıntı gibi bir tabaka bırakmadığı için öksürme ve aksırmada olduğu gibi idrar kaçırmaya yol açmaz. Kendine özgü bir kokusu da vardır.

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