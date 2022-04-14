Hamasi Anlatım Nedir? Hamasi Anlatım Örnekleri Ve Özellikleri

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Hamasi anlatım, özellikle dinleyicileri etkilemek için coşkulu bir şekilde anlatım şekli olarak ifade edilmektedir. Hamasi anlatım, Türk edebiyatında sıklıkla karşılaşılan bir anlatım biçimi olmaktadır.

Hamasi Anlatım Nedir?

Hamasi anlatım, Epik sözcüğünün zaman içerisinde anlam genişlemesine uğrayarak kahramanlık duygularını ve yurt sevgisini anlatan bir edebiyat türü olarak ifade edilmektedir. Epik kavramıyla yakından ilgisi olan hamasi terimi kahramanlık, yurt sevgisi konularını ele alan şiir ya da tiyatro terimi olarak da kullanılmaktadır. Yurt sevgisini ve kahramanlık duygularını destani bir şekilde anlatan epik kavramının eski edebiyatta bulunan karşılığı hamasi kelimesi olarak belirtilmektedir. Hamasi kelimesinin sözlük anlamı yiğitlik, cesaret, mertlik ve yüreklilik olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle hamasi anlatım halk şiirinde mertlik ve cesaret duyguları ile savaş, kavga, düşman konularında yazılan bir tür olarak belirtilmektedir.

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Hamasi Anlatım Örnekleri ve Özellikleri

Hamasi anlatım ya da hamaset yapmak şeklinde ifade edilen bu kavram yiğitlik, cesaret ve kahramanlık ve benzeri duyguları ifade eden anlamlara gelen bir kelime olarak belirtilmektedir. Ayrıca hamasi anlatım dinleyen kitleyi etkileyerek onları heyecanlandırmak amacı ile yapılmış olan abartılı anlatımlar şeklinde de ifade edilmektedir. Hamasi kelimesinin yerine hamaset kavramı da kullanılmaktadır. Hamasi anlatımda okuyucu yada dinleyenleri etkilemek için dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu hususların başında da anlatılacak olayların insanları etkilemesi için anlatımın çeşitli duygularla ve coşkulu bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Hatta mertlik ve cesaret duygularına abartılı bir biçimde yer vermek hamasi anlatımın en temel özelliğinden biri olmaktadır. Hamasi anlatım insanların ortak duygularına yönelik olarak yazılan bir tür olmaktadır. Bu nedenle herkeste aynı duyguları çağrıştırarak insanların aynı duyguları hissetmelerini sağlamaktadır. Hamasi anlatım şiir ya da düz yazıda kullanılması mümkün olan bir tür olarak belirtilmektedir. Hamasi anlatım için şu örnekler verilmektedir:

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- Korkma, sen karşındaki düşmandan daha mert, daha yiğitsin!

- O millet değil miydi tüm insanlığa asırlarca dersler veren!

- Millet olarak tek derdimiz, düşmanı bozguna uğratarak denize dökmektir!

- Vatan sevdasıdır millete savaşlarda yol gösteren!

- Ey benim aziz milletim, vatandaşım sen ne kadar büyük ve ulusun!

- Gün bizim günümüzdür kardeşlerim. Bugün bizim yeniden doğduğumuz gündür!

- Tarihe sığmazsın şanlı milletimin cesareti!

- Ey kahraman sende herkesin özendiği cesaret ve özgürlük var!

- Bu vatanın toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi duranlardır esas kahramanlar!

- Cepheden cepheye koşanlar bu vatanın esas sahipleridir!

- Vatan için ardına bakmadan yollara düşen cepheden cepheye koşan milletimiz var bizim!

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Hamasi anlatım şiirlerde kullanıldığı gibi düz yazıda da anlatımı güçlendirmek ve anlatıma abartı katmak için kullanılan bir anlatım şekli olmaktadır. Hamasi anlatımda cesaret ve yiğitlik konuları ön planda olmaktadır. İnsanları duygulandıran onlara cesaret veren ve coşturan bir anlatım hamasi anlatım olarak ifade edilmektedir. Kahramanlık duygularını anlatan edebi türlerde hamasi anlatıma sıklıkla rastlanmaktır. Bu anlatım insanlardaki ortak duyguları harekete geçirerek onları duygulandıran bir anlatım tarzı olarak belirtilmektedir.